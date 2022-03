VIDEO. Un acto de amor: Isabella, la platense de 7 años que regala cartas para hacer feliz a la gente

Isabella Paz es una nena platense de 7 años que, desde su inocencia, hace que los adultos nunca pierdan la sonrisa. Su madre se comunicó con diario El Día para revelar que su sueño era aparecer entre sus páginas para contar lo que más le gusta hacer: escribir y repartir cartas en la Ciudad con mensajes positivos.

Isabella Paz se encarga de hacer las cartitas -que contienen dibujitos y frases escritas por ella- y los sobres a mano. “Sin ayuda de nadie”, aclara. La niña platense aprovecha los momentos de pasear en la plaza del barrio para llevar sus regalitos y entregarlos a quienes se cruza.

“Se me ocurrió esta idea para hacer felices a las personas”, comenta al diario El Día con una sonrisa en el rostro. Durante la visita, escribió uno especial para este medio de comunicación y reveló que estaba muy feliz por haber podido cumplir un sueño.

Isabella, la niña de los sobres, detalló que la gente, al encontrarse con un regalo tan bonito, no tiene más que palabras de agradecimiento para ella: “Siempre me dicen gracias, que soy muy linda y que me quieren”.