Reclamo por atención en una oficina de Educación Artística en la Torre 1

Un docente de la rama de Educación Artística, reclamó atención en una oficina de esa especialidad situada en la Torre 1: “En el piso 12 está todo parado. No atienden y no contestan”, indicó Rodolfo. Desde la Dirección General de Cultura y Educación se indicó que el área está en proceso de mudanza, pero no se cortó la tarea: “vienen atendiendo en el piso 9 y se van reubicando a medida que se van finalizando las obras”.