Protestas en las escuelas por infraestructura y el servicio de alimentación

Aún no se cumplió un mes del ciclo escolar 2022 y estallaron los problemas y los reclamos en distintas escuelas. Padres de la Secundaria 55 -6 entre 72 y 73- se quejaron porque los chicos estudian en contenedores que ni siquiera tienen pizarrones y están prácticamente sin baños; la comunidad educativa del colegio “Vergara”, en barrio Norte, salió a la calle a pedir obras de infraestructura urgente porque los techos están destruidos; y los padres de la Primaria Nº 67 del barrio Los Porteños reclamaron ayer con un piquete de más de 5 horas por la “mala calidad de las viandas que le entregan a los chicos que concurren en jornada completa (de 8 a 16)”. Todos se sumaron a los reclamos por el estado de la Primaria 102 de 7 y 32, que el martes habían planteado el mal estado de las cubiertas.

La madre de un alumno que concurre a la Secundaria 55, de Villa Elvira, detalló que la escuela “tomó mucha matrícula y no pensó jamás que no tenía lugar para tantos alumnos. Dos divisiones están recibiendo clases en contenedores, que se pusieron en la emergencia. No están equipados. En verano sufren el calor porque no tienen ventiladores ni ventilación y les espera un invierno crudo porque no tienen estufas. Sin pizarrón los profes escriben en las paredes para dar clases. Los baños están inutilizables y los tanques de agua llevan más de dos años sin que los limpien”.

Desde el consejo escolar de La Plata indicaron que “no estamos al tanto de esa situación”.

Por su parte, los alumnos y docentes de la Secundaria 14, “Carlos Vergara”, de 4 y 35, salieron ayer a la calle para realizar un abrazo simbólico y pedir obras de infraestructura porque “el techo se cae a pedazos”. El docente Eric Simonetti, describió: “tenemos todo el segundo piso clausurado porque se viene abajo y hay filtraciones. Estamos dando clases en los laboratorios, en el salón de actos, en el hall de entrada. El presidente del consejo escolar platense, Nicolás Morzone, dijo que “esta semana llamamos a licitación. Se abrirán los sobres de las ofertas el 30 de marzo”, dijo y añadió que se estima un plazo de ejecucion de la obra de 30 días. Se invertirán 8 millones de pesos, indicó

PROTESTA POR VIANDAS

La Ciudad amaneció con una protesta de padres en 467 y 144, de City Bell. Padres y vecinos de la Primaria 67 y del Jardín de Infantes 946 -que tienen sede en 467 y 144- hicieron una protesta ayer desde las 7 y hasta el mediodía para reclamar por la “mala calidad de las viandas que le entregan a los chicos”. Exigieron la presencia de funcionarios de la Comuna, y sostuvieron el corte más de 5 horas “sin recibir respuestas”. Fernándo Arévalo, uno de los manifestantes, dijo ayer que “la Municipalidad explica que las viandas no dependen de ellos, pero lo cierto es que es la Comuna la que trae la comida a los chicos”. Desde Educación provincial se indicó que “el servicio alimentario escolar lo hace el Municipio”.

Desde la Comuna dijeron que “el menú nutricional y la elaboración le compete 100 por ciento a la Provincia” y que se trató de “una protesta que realizó un grupo de militantes políticos y padres de alumnos de la Escuela Pública N°67”.

Esta semana se multiplicaron los reclamos por el estado edilicio de las escuelas

Desde la comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 102 de 7 y 32, denunciaron esta semana que “el techo tiene riesgo de derrumbe” y en medio de la preocupación pidieron que las autoridades tomen cartas en el asunto “antes de que tengamos que lamentar una desgracia”.

La estructura, que evidencia una rotura, es el tejado de la entrada del edificio educativo de 7 y 32, según denunciaron padres de alumnos que concurren a sexto grado en el turno mañana.

“Esto es un riesgo de derrumbe. Se puede ver que se rompió el techo de madera y las tejas quedaron al descubierto con riesgo de caer”, agregaron en la comunidad educativa.

Desde el consejo escolar, Morzone, dijo que se “hizo el arreglo del tejón suelto y se impermeabilizaron los techos”.