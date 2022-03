Pasacalles "provida" y en contra del aborto en la Ciudad

En el marco del Día Internacional del Niño por Nacer, la ciudad amaneció con varios pasacalles con la leyenda "porque nadie sobra, nadie es un error, no al aborto, sí a la vida". Según se detalló, dicha actividad fue realizada por la Coordinadora Provida de La Plata, organización que nuclea más de 20 espacios de defensa de la vida en nuestra ciudad y viene trabajando en el tema desde hace más de 15 años.

Darío, uno de los organizadores expresó: "Quisimos realizar este gesto para visibilizar a los que no tienen voz, y desmentir los beneficios de la ley del aborto, desde su aprobación siguen muriendo mujeres por aborto legal, no disminuyó el número de abortos, y las mujeres que abortaron siguen padeciendo las terribles secuelas psíquicas, sociales y físicas. El valor de la vida humana no depende del deseo o percepción del otro. El inicio de la vida no es una cuestión de opinión, de ideología o religión sino una verdad irrefutable, demostrada por la ciencia y la medicina".



Laura, miembro de la Coordinadora Provida señaló: "Creemos que el mejor camino es derogar la ley y trabajar en una ley más inclusiva. Seguimos reclamando un estado presente, que vele por la salud de la población, de todos, niños, adolescentes, adultos, ancianos. Capaz de poner sus esfuerzos en ayudar a mujeres en embarazos vulnerables desde lo emocional, material, social..."



Por último cerraron diciendo: "Como suele ocurrir en la Argentina, vamos atrasados unos capítulos en la historia del desarrollo. Los países que hace veinte años legislaban a favor del aborto, hoy están haciendo un giro de 180º elaborando políticas para defender y promover a la familia y la natalidad. Ellos creen que estas acciones pueden generar que las familias sean estables y sólidas, y como consecuencia también lo sean las sociedades en donde ellas se desarrollan".