Sofía: la hija modelo de Maru Botana que es sensación en la redes

“Llegué a casa y le dije: ‘Mamá, esto es lo que quiero hacer’. Y enseguida, me ayudó para poder crecer”, le contó Sofía la prensa. “En realidad, tanto mamá como papá me apoyaron desde un principio y ahora cada propuesta que me llega la analizamos juntos”, aseguró la joven que cursa el último año del secundario y en junio cumplirá 17 años.

Así está hoy Sofía Solá, la hija modelo de Maru Botana que ya cosechó miles de seguidores en las redes y está dando los primeros pasos en su incipiente carrera.

La adolescente ahora dio sus primeras pinceladas con una producción de fotos para una reconocida marca de calzados.

Los comienzos fueron en junio del año pasado, con una campaña para la firma de calzado e indumentaria Sarkany. Desde entonces, Sofía Solá realizó diferentes producciones para la misma marca. En este sentido, es bueno saber que, el empresario y diseñador vive desde hace tiempo en el mismo barrio privado que la familia de Maru, por lo que mantienen una relación muy estrecha, y ese habría sido el detonante para que la joven diera sus primero pasos en el mundo de la moda.

Sofía es la cuarta hija del matrimonio de Botana y el ingeniero Bernardo Solá. Vale recordar que, primero llegó Agustín (1999), y luego le siguieron Lucía (2001), Matías (2003), la propia Sofía (2005), Santiago (2007), Facundo (2008), que murió con apenas seis meses de vida producto del síndrome de muerte súbita del lactante; Juan Ignacio (2010) y María Inés (2012).

El sueño de ser modelo comenzó a principios de 2021 y su madre no dudó en apoyarla. En marzo de ese año, y de manera amateur, posó en su primera producción de fotos para el emprendimiento de una amiga. Ahí se dio cuenta de que le gustaba mucho.

En este sentido, en un emotivo posteo con motivo de su cumpleaños número 16, Maru Botana describió a Sofía como una persona “siempre presente, nunca desapercibida”, con una luz interna y externa que la hace brillar. “Tus ganas de ser mamá desde tan chiquita. Naciste con una personalidad increíble, que te acompaña siempre, que no te hace dudar de nada”, aseguró la madre orgullosa.

La adolescente se definió como “organizada y autoexigente”. También habló sobre su relación con la cocina, la pasión de su madre. “Solo cocino por diversión, a veces, pero no lo disfruto y no me suele salir bien. A mamá le sale todo increíble, así que la dejo a ella. Nos llevamos muy bien y somos muy parecidas”, remarcó. “Por ahora tengo pocas críticas en las redes sociales y si llega un comentario negativo trato de no prestarle mucha atención”, aseguró Sofía. En su cuenta de Instagram suele publicar postales de sus vacaciones familiares, de sus noches con amigas y de sus modernos looks, además de las producciones de fotos para la famosa marca de calzados.

Finalmente se supo que, la joven tiene como referentes a Hailey Rhode Bieber, pareja del famoso cantante, y a la youtuber Emma Chamberlain. Y en el plano local, es seguidora de Stefi Roitman, la flamante esposa de Ricky Montaner.