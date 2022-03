Procesaron por enriquecimiento ilícito a Carlos Kirchner, primo político de Cristina

El juez federal Julián Ercolini dictó el procesamiento de Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner, por el delito de enriquecimiento ilícito. El magistrado determinó que el ex funcionario público no pudo justificar el aumento patrimonial que consiguió mientras cumplió tareas en el área de Obras Públicas durante el gobierno de los Kirchner. El monto que resultó injustificable por parte Carlos Kirchner fue de $12.606.848,65, equivalentes a U$D $2.242.231,47.

Carlos Kirchner estuvo a cargo desde julio 2005 de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, que dependía del Ministerio de Planificación que encabezaba Julio De Vido. Esa repartición a su vez dependía de José López, ex secretario de Obras Públicas, quien se hizo conocido por haber tirado bolsos repletos de dólares en un convento. De Vido está investigado por enriquecimiento ilícito, mientras que López ya fue condenado por ese delito.

Según informó Infobae, Carlos Kirchner, también, es uno de los acusados -junto a Cristina Kirchner, entre otros- en el juicio que se realiza por haber beneficiado con millonarios contratos de de obra pública al empresario Lázaro Báez. Baéz se transformó en empresario de la construcción con especial interés en la obra pública vial de Santa Cruz, luego de que su amigo Néstor Kirchner llegara a la presidencia de la Nación.

El período de investigación sobre el patrimonio de Carlos Kirchner se extiende desde el año 2005, cuando ingresó a la administración pública nacional, hasta 2017, dos años después de la finalización del gobierno de los Kirchner. Antes de llegar al cargo de subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner había sido funcionario de la municipalidad de Río Gallegos y del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia de Santa Cruz.

El caso se inició en 2016 y el año pasado el fiscal Gerardo Pollicita había solicitado la indagatoria de Carlos Kirchner y también las de su esposa Cecilia Saade y de su hijo Carlos Jorge. El pedido de indagatoria se hizo luego de que Carlos Kirchner y sus familiares hicieran una justificación del modo en el que compró los bienes que se detectaron.

En febrero pasado los imputados declararon en indagatoria. Carlos Kirchner había intentado justificar su enriquecimiento en función de una herencia recibida. Adujo haber recibido dinero y propiedades producto de lo heredado de su padre, algunos de cuyos negocios continuó. Sus argumentos no fueron considerados por el juez.