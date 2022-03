Tres mujeres invernarán por primera vez en una base de la Antártida

Una oficial de la Fuerza Aérea oriunda de Jujuy y dos suboficiales del Ejército provenientes de nuestra provincia y de Formosa, se convirtieron este verano en las primeras mujeres en habitar Belgrano II, la más austral e inaccesible de las bases que Argentina opera en su territorio antártico, y en la que todo su personal fue masculino desde su fundación en 1979.

Belgrano II está construida sobre el Nunatak, un pico montañoso rodeado de hielo, en bahía de Vahsel, sobre la costa Confín en la Tierra de Coats, y a nivel internacional es la más austral asentada sobre tierra firme.

“Sabemos que vamos a estar aislados hasta que el rompehielos regrese el próximo verano, pero no miramos tan adelante en el futuro porque tenemos muchas cosas para hacer y cada día es absolutamente distinto al anterior”, resaltaron las mujeres.

Nacida hace 30 años en la localidad jujeña de Palpalá, la primer teniente Mayra Gordillo cumple el rol de segunda jefe de la dotación compuesta por tres mujeres y catorce hombres, que deberán sostener tareas científicas y logísticas hasta que sus relevos lleguen hasta ese lugar a principios de 2023.

“Mi especialización es en el área de Meteorología y me tocó estar asignada a la I Brigada Aérea donde pude trabajar en los pronósticos que necesitan los Hércules C-130 para cruzar de Río Gallegos a la base Marambio; ahí se despertó mi interés por seguir capacitándome en la actividad antártica y tomé la decisión de postularme para participar de una campaña anual”, aseguró Gordillo, quien como segunda jefa de la base ubicada a unos 1.300 kilómetros del Polo Sur y a casi 5.000 de nuestra región, en una posición en la que recibir cualquier tipo de ayuda después del verano es casi imposible, tendrá la tarea de organizar las actividades diarias de todo el personal y controlar el cumplimiento de las órdenes.

Por su parte, la sargento primera María Soledad Domínguez es una bonaerense de 41 años que habitualmente se desempeña como oficinista del Ejército Argentino, al que ingresó en el 2001, y quien afirmó que siempre tuvo ganas de viajar al continente blanco porque “cuando uno entra al Ejército una de las primeras cosas que nos enseñan es sobre la Antártida”, por lo que cuando se sintió preparada se postuló al curso que le permitió cumplir su sueño.

Finalmente, Noelia Fernández es una formoseña de 38 años que con el rango de sargento es camarera en el Ejército Argentino pero durante 2022 será la responsable ambiental de Belgrano II.

“En 2014 ya me había postulado para venir a la Antártida pero no había quedado seleccionada, esta vez se me dio y es un orgullo que haya sido para formar parte de la primera dotación mixta de Belgrano II”, dijo.

Noelia, quien se encarga en la base de la separación, tratamiento, reciclaje y almacenamiento de los residuos para cumplir con los protocolos ambientales, señaló que el arribo junto a otras dos mujeres a Belgrano II para pasar el invierno “va a ser una prueba más de que las que vienen detrás pueden asumir estos y nuevos desafíos”.

Cabe destacar que la región se caracteriza por tener cuatro meses de noche polar y cuatro meses de día, en la que las temperaturas pueden alcanzar decenas de grados bajo cero con vientos de hasta 200 kilómetros por hora.