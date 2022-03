Renunció el presidente del Concejo Deliberante de Zárate

Aldo Morino, del riñón de Osvaldo Cáffaro, el intendente de Zárate, renunció a la Presidencia del cuerpo ayer poniendo un hito más a la parálisis del Concejo Deliberante que arrastra desde diciembre una crisis generalizada. Había denunciado en la justicia la semana pasada a dos concejales de su mismo frente político para que no asuman.



Asumido en diciembre, Morino había encabezado la boleta del Frente de Todos y fue electo con una ajustada mayoría, tanto él como su secretario han presentado sus renuncias y se ha abierto un cuarto intermedio de 48 horas para buscar la salida a esta situación de acefalía, que impide desde el inicio de sesiones ordinarias tratar los temas de los distintos expedientes. En el Concejo Deliberante de 20, Juntos tiene 9 bancas, Nuevo Zárate 5 bancas, el PJ 3 bancas, el Frente Renovador 2 bandas y la restante banca es unipersonal.



Días atrás, Morino se presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo n1 del Departamento Judicial Zárate Campana e interpone una medida cautelar contra los concejales massistas Torres y Morán para evitar que sesionen en sus bancas, aduciendo que son funcionarios nacionales, solicitud que le fue desestimada por la justicia. Asimismo el cuerpo de concejales con una mayoría de 15, votó una resolución para que se desestime la denuncia presentada y acto seguido votaron un cuarto intermedio de 48 horas para definir al sucesor de Morino.



El Concejo Deliberante de Zárate no sesiona desde finde diciembre, cuando se intentó aprobar la ordenanza impositiva que no tuvo la mayoría de mayorees contribuyentes requerida.