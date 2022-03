"Colgado y fuera de contexto": crítica de una diputada del FdT a Béliz por el proyecto de redes sociales

La interna del Frente de Todos sigue sacando a la luz las diferencias. En este caso la diputada oficialista Cecilia Moreau hizo declaraciones que sumaron más tensiones en el seno del gobierno de Alberto Fernández.

En declaraciones radiales le apuntó a Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, por el proyecto para “desintoxicar la democracia” en las redes sociales. En ese sentido, la funcionaria dijo que le pareció “colgado y fuera de contexto” el proyecto, y agregó: “Me dio vergüenza escuchar a Beliz ayer hablar de internet y las redes sociales. La desconexión de la realidad es fuerte”.

Además expresó que “siempre que uno habla del tema de la libertad de expresión, tiene que tener en claro lo que quiere decir, no tirar un título. Yo esperaba que hubiera anuncios en términos de cómo vamos a hacer para discutir o encarar la inflación”.

Sobre las disputas internas dentro del espacio aseguró que “no es una interna política. Somos un espacio político diverso y eso fue lo mejor, pero tenemos que ponernos a trabajar en lo inmediato en algo que ya deberíamos haber hecho hace 60 días que es un plan antiinflacionario de fondo”.

Pero también la vicepresidenta del bloque del FdT se refirió a otro proyecto, al de pagar la deuda del Fondo gravando los bienes de argentinos en el exterior que no fueron declarados al Fisco. “Debemos ver cómo nosotros planteamos el esquema económico, donde se le dé certidumbre a la gente, eso, me parece que es lo más importante”, comenzó diciendo, al tiempo que agregó manifestó su sorpresa por cómo la oposición se vio espantada con el proyecto: “No tienen cara. A mí me tocó ser legisladora la noche que votamos el blanqueo, que a Massa le costó una discusión muy grande con Macri, y ahora vos ves cómo defienden a estos delincuentes de guantes blancos que llevaron su plata sin declarar de la Argentina”.

En tanto, dijo que “haber llegado a un acuerdo para refinanciar la deuda macrista no es que hayamos solucionado el problema. Lo que hizo Cristina con la reunión es decirles ‘bueno, señores, ustedes tienen responsabilidad en esto’, pero la cuestión de fondo es que no queremos hacer pagar a los 44 millones de argentinos porque, en definitiva, no tienen que ver con el empobrecimiento que Macri dejó”.