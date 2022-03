VIDEO: La amenaza de muerte, le prendió fuego el auto mientras lo denunciaba y le dieron perimetral por 24 hs

Rocío Coco Novas necesita vivir en paz con sus hijos y que la Justicia actúe rápido para que sus vidas no corran peligro. Este martes por la noche su marido, del que está separada hace poco más de un mes, le prendió fuego el auto mientras ella lo denunciaba en la comisaría, por lo que dieron una medida perimetral pero solo por 24 horas.

Rocío y el denunciado, Daniel Casquero, estuvieron en pareja por nueve años y de ese vínculo nacieron sus tres hijas que hoy tienen 7, 3 y dos años. Ella tiene un hijo de una relación anterior, de 14 años. Los cinco fueron amenazados de muerte en su hogar, ubicado en las cercanías de Parque Saavedra.

Tras el ataque a su automóvil, la mujer no pudo más y compartió un pedido de ayuda en las redes sociales. Desde hace años,sufre violencia de género, psicológica y económica. Tal es el calvario que vive que todos los vecinos de que presenciaron el incendio salieron como testigos en las denuncias.

Desde noviembre del 2021, el hostigamiento se hizo constante: “Ayer me amenazó todo el día”. Cansada y con miedo, después de ver que el sujeto pasaba por la puerta de su casa, fue a buscar a una amiga para hacer la denuncia. En el camino percibió que la estaba siguiendo, por lo que se trasladaron a la Comisaría de la Mujer en el vehículo de su amiga.

“Mis hijos están asustados”

Al llegar, les informaron que el auto de Rocío, que había quedado en la casa de su amiga, había sido chocado varias veces por este sujeto.”En el vídeo se ve que lo choca y vuelve con otro auto y una persona más a prenderme fuego la camioneta”, contó la denunciante.

Así es que desde la Comisaría de la Mujer tuvo que ir a la comisaría Octava a denunciar el incendio y, como si fuera poco, esta mañana tuvo que ir a la Defensoría a radicar otra denuncia. “Mientras lo estaba haciendo, fue a mi casa (donde tiene la perimetral), se colgó del timbre y me rompió la puerta y la ventana”, relató.

El episodio en la Costa

Hace tres años que Rocío padece de violencia de género. En noviembre pasado, en “un ataque de furia porque estuvimos separados” le rompió el auto que ayer incendió. El punto de quiebre llegó el 26 de febrero de este año, cuando tenían planeado un viaje a la Costa pero él decidió quedarse.

Por un apagón extenso en la Costa que alcanzó a varias localidades, Casquero no pudo comunicarse con ella y fue hasta la casa que comparte con su madre. “Le dijo que me iba a buscar para matarme a mí, a mis hijos y cuando volvía, prendía fuego la casa”, recordó. Su madre hizo la denuncia en La Plata y ella se trasladó a la Comisaría de la Mujer en Mar de Ajó, donde pusieron un patrullero a su disposición para que custodie el departamento. “A las 7 de la mañana me tocó el timbre. Pasó todos los controles, pasó la comisaría de Nueva Atlantis y llegó hasta mí”, declaró. El patrullero no estaba, se había ido a cargar combustible.

Cuando la policía llegó, él intentó escapar pero lo detuvieron por “desacato a la Justicia”, no por la denuncia de Rocío. Mientras ocurre la detención, de su auto secuestran un sable: “No sé si era para mí”. Estuvo cinco días detenido y fue liberado.

¿Y la Justicia?

La mujer comentó que al llegar a La Plata, tuvo que ir a la UFI nº13 por la denuncia que radicó su madre, no por la que había dejado asentada ella. “¿Qué seguridad tengo yo y mis hijos? Si se maneja como quiere”, se preguntó con miedo. En las últimas horas, la Justicia ordenó una perimetral por 24 horas y le dieron un botón antipánico. Su único deseo es poder vivir tranquila y que sus hijos no tengan miedo. Mientras tanto, sus denuncias se acumulan.