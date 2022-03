Uno por uno, los medicamentos que prohibió la Anmat por ser un "riesgo para la salud"

En el Boletín Oficial que se publicó este miércoles la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió la elaboración y comercialización de varios medicamentos, a los que considera un "riesgo para la salud. En su resolución, el organismo aclara que la medida rige en todo el territorio argentino y que los remedios en cuestión no cuentan con la habilitación correspondiente.

Por medio de la Disposición 2300/2022, la Anmat prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización de diez productos médicos e incluyó la venta en las plataformas online. Se trata de los siguientes remedios: “gel regenerador cartílago de tiburón triple acción” para desinflamar y regenerar cartílagos; “cremagel sanfirol” para masajes desinflamante; “calorín” un calmante natural a base de aloe vera; “azufre” para el dolor de cintura, cuello, espalda y piernas; y “Original Kalma Ya”, es decir un anestésico natural.

También incluyó a otros productos como “Mentisan crema mentolada” para aliviar síntomas de gripe, resfrío y tos; “cannabis crema para el dolor”; “gel directo al dolor Ultra Kemgué concentrado” para dolores musculares; y “nueva fórmula Atom3 maximizado” usado como anestésico local.

Según se informó, a partir de una denunciar realizada por medio de un correo electrónico, el organismo de control envió los productos para verificar su autenticidad y peligro para la salud, y tras dicho procedimiento se registró que no contaban con la autorización correspondiente. Es por ello que determinó que representaban un riesgo para la salud de los consumidores dado que no se garantiza la seguridad y eficacia del uso medicinal que figura en los rótulos no habilitados.

Con todas esas pruebas la Anmat procedió a prohibir la comercialización de todos los productos médicos a nivel nacional con el fin de proteger la salud de las personas. Se aclaró que la medida impacta sobre todos los lotes y presentaciones de los productos mencionados.