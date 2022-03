La Plata, ciudad no apta para discapacitados: los obstáculos que debió sortear una platense 

Una vecina de 57 años y con cuadro de esclerosis múltiple aseguró que "La Plata no es una ciudad apta para discapacitados", y puso como ejemplo los obstáculos que debe sortear día a día cada vez que sale de su casa, ya sea para hacer mandados o para realizar un trámite. La mujer aclaró que "sólo hablo de mi zona de influencia, que es mi barrio, pero sé que esto ocurre en toda la Ciudad, en donde las personas con discapacidad, como es mi caso, encontramos cada vez más dificultades para caminar, para desplazarnos".

En su relato, la mujer expuso una serie de escollos que condicen con los reclamos que brotan desde hace tiempo en los barrios: autos mal estacionados, escombros y residuos arrojados sobre las veredas y la presencia de heces de animales en corredores peatonales, entre otros. Los trayectos que realiza casi cotidianamente la mujer se circunscriben a la zona de Plaza Belgrano (19 y 38) en Barrio Norte. "Es apenas mi zona de influencia, en donde me muevo para ir a los negocios y con suerte hacer alguna negligencia. Siempre voy acompañada, porque con mi esclerosis y los obstáculos que me encuentro siempre en el camino sería imposible", afirmó.

"Estoy discapacitada y puedo andar poco, pero cuando salgo me encuentro con muchos obstáculos que se podrían evitar si cada uno hace lo que debe", reflexionó. En ese sentido, enumeró como uno de los problemas más preocupantes el estacionamiento indebido. "Pasa siempre pero hoy mismo me topé con un auto estacionado sobre la senda peatonal. Era un señor muy amable pero no debe hacer eso. Cruzar la calle es terrible, ando con bastón o del brazo, y se hace difícil. Y otro punto son los conductores que pasan a toda velocidad en lugares donde no está permitido", detalló.

En otro ejemplo sobre los inconvenientes que se le presentan a diario es la presencia de grandes cantidades de escombros en la vía pública. "Alguien que está realizando una obra, no puede formar una montaña de escombro sobre la vereda, por donde pasan personas con discapacidades. Este un tema recurrente aquí en el barrio y que a mi me produce algunos inconvenientes para caminar", dijo.

Del mismo modo, dio cuenta de sacas de arena frente a un edificio en obra. "Reitero, si alguien está en obra, es importan usar un contenedor, o en este caso que el material sea colocado de tal forma que quede lugar para caminar".

También advirtió por los autos estacionados arriba de las veredas. Al respecto, aseguró que "es una conducta cada vez más común aquí en el barrio". También dio cuenta de vecinos que recurren a esa maniobra "para arreglar o lavar el auto". "De una forma y otra, restringen el paso de los peatones con dificultades", expresó.

Asimismo, reclamó por la "vasta cantidad de veredas con baldosas rotas, en donde se forman pozos y se acumulan las hojas que caen en esta época del año". En su planteo también incluyó la presencia de materia fecal de animales sobre las aceras y pidió que "quien sale con el perrito, debe llevar una bolsa y una pala para juntar todo como se debe".

A modo de reflexión, la vecina exclamó: "Lo que pido, como persona con una discapacidad, es que cada uno cumpla con lo que tenga que cumplir, y que las autoridades hagan las cosas como tienen que hacerse, por ejemplo, el que estaciona que lo haga en un lugar permitido y no en cualquier parte, si se caen hojas que envíen al personal de barrido, y que la gente se eduque y sea respetuoso con los demás". "El respeto por el otro es muy importante para terminar con este 'a quién le importa' que se va apoderando de la Ciudad", reclamó.