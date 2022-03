Retoman las notas numéricas para calificar en escuelas secundarias

Luego de dos años de notas conceptuales, regresarán a fin de este ciclo escolar las notas numéricas para evaluar a los alumnos de las escuelas secundarias y al segundo ciclo de la escuela primaria (de cuarto a sexto grado).

Durante el ciclo escolar 2022 los alumnos secundarios sostendrán las tres categorías de calificación conceptual: Trayectoria Educativa Avanzada (TEA), que implica, al menos, el 70 por ciento de los contenidos aprobados; Trayectoria Educativa en Proceso (TEP); y Trayectoria Educativa Discontinua (TED). Quienes logren al finalizar el año la calificación TEA tendrán un número del 7 al 10. El resto recibirá una calificación conceptual entre la TEP y la TED.

Si un alumno desaprueba la asignatura y debe rendir en diciembre, febrero o dejarla previa, la calificación estará entre el 4 y el 10 una vez que alcance los objetivos necesarios para superar los contenidos.

Los alumnos recibirán dos informes al cierre de cada cuatrimestre: los Registros Institucionales de Trayectorias Educativas (RITE). También se entregarán informes de avance a mediados de cada cuatrimestre, comunicando el estado de los aprendizajes de los alumnos como también situaciones vinculadas a la asistencia o discontinuidad de las trayectorias educativas, para que haya un panorama sobre la evolución de los estudiantes en cada materia.

Según se pudo saber, recientemente la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense distribuyó un documento entre las secundarias explicando cómo será la evaluación. En principio, en la mayoría de reuniones de directivos con padres en diferentes colegios secundarios, se informó que la Provincia no iba a regresar a la calificación numérica y se mantendría la evaluación conceptual (TEA, TEP y TED). Sin embargo, en las últimas horas se difundió el cambio.

Según Gustavo Galli, director de Educación Media de la Provincia, esta decisión es “transitoria”, camino hacia un nuevo régimen académico para el nivel secundario para 2023”.

Cabe indicar que ese futuro régimen académico se discutirá en distintas instancias y debe ser aprobado por el Consejo de Educación de la Provincia, según trascendió.

Se mencionó en la cartera educativa bonaerense que el documento de pautas es una “bisagra entre el régimen anterior y el siguiente. No es definitivo”.

Con respecto a las escuelas primarias, según pudo saber este diario, los números regresarán para el segundo ciclo (cuarto, quinto y sexto grado), mientras que de primero a tercer grado seguirán las notas conceptuales.

ALGUNAS REPERCUSIONES

Sobre el regreso de las notas numéricas para calificar el rendimiento de los alumnos, Guillermina Tiramonti, master en educación y ex directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sostuvo ante una consulta de este diario que la resolución provincial “es una medida absolutamente intrascendente. La escuela tiene muchos problemas, que no son estos. Si vamos a querer cambiar la evaluación, no se trata de hacerlo por números. En Argentina, vamos para adelante, caminando para atrás. No tenemos que volver a una forma de evaluación anterior, sino tratar de hacer evaluaciones más integrales que no esté centrada sólo en la incorporación de contenidos, sino en que los chicos adquieran las habilidades necesarias y los conocimientos básicos de la cultura”.

En tanto, un directivo de una de las asociaciones de colegios privados de la Provincia solicitó que en este tema “tan relevante”, la comunicación debe ser más precisa”, ya que generó cierta confusión en distintos sectores de la comunidad educativa.