“Morbius”, un villano de dos caras

Actor con fama de extravagante y de llevar el método a sus últimas consecuencias, Jared Leto se mete ahora en otro torturado personaje del universo superheroico: tras encarnar al Guasón en una fallida “Escuadrón Suicida”, ahora viaja hacia Marvel (aunque en coproducción con Sony) para convertirse en “Morbius”, un personaje conflictivo, enemigo de Spiderman en los cómics, que dice haber abordado como “una especie de Jekyll y Hyde”.

“La película explora de forma profunda esa lucha entre el bien y el mal, él tiene que combatir sus propios instintos más primarios”, señaló el ganador de un Oscar por “Dallas Buyers Club” (2013) sobre el personaje que encarna en uno de los estrenos que llega hoy a salas locales.

En la película, Michael Morbius es un prestigioso bioquímico con una rara enfermedad sanguínea que lo debilita físicamente; el motor de su vida es investigar para curar a otros y a sí mismo.

Cuando se inyecta la que cree que será su salvación, se infecta con un tipo de vampirismo que le hace adquirir una fuerza y habilidades sobrehumanas, pero también la necesidad imperiosa de sangre humana.

“Estoy muy emocionado con esta película porque es un personaje que nunca hemos visto antes en la pantalla”, afirmó Leto, para quien “cada vez es más y más difícil encontrar un personaje que no ha sido representado antes”.

Acostumbrado a los desafíos actorales extremos y famoso por meterse en sus personajes de forma obsesiva, Leto contó que “me gusta el hecho de que en realidad son como tres personajes en uno y hay bastante transformación, así que es suficiente para mantenerme desafiado y emocionado. No es un superhéroe típico y tampoco es un villano; está en algún punto entre los dos. Es el personaje perfecto para mí’’.

Pero aunque “me fascina la inmersión al aproximarme a los personajes”, admitió que esta vez estuvo más medido que en ocasiones anteriores, donde sus compañeros de elenco contaron que no salía de personaje durante todo el día y gastaba todo tipo de bromas pesadas.

Eso no quiere decir que no se haya dedicado: después de leer todo lo que pudo y llenar los cómics de anotaciones, habló con varios médicos y científicos para entender toda la terminología y el mundo de los laboratorios y poder desenvolverse con convicción. En esas charlas se enteró que la fusión de animal con humano no está tan alejada de la realidad. Recién en enero, David Bennett, un hombre que sufría de una enfermedad cardíaca terminal, pasó a ser el primer humano en recibir un trasplante de corazón de cerdo y sobrevivió dos meses después de la cirugía.

“Es fascinante”, dijo Leto sobre esta nueva dirección en las ciencias de la salud. “Cuando me estaba preparando para ‘Morbius’, hablé con científicos sobre el futuro de la medicina, pero es interesante e inevitable. Eventualmente, llegaremos a un punto en el que nos podamos saltar la integración de humano y animal y probablemente desarrollar estos órganos y partes del cuerpo en un laboratorio con nuestras propias células”.

“También trabajé con gente afectada por enfermedades raras para entender cómo es su vida y concretamente con alguien con un tipo específico de problema de movilidad”, explicó. Porque antes de tomar la poción que cambia su vida, Morbius está extremadamente débil y precisa muletas para caminar. “Esa parte fue especialmente retadora”, subrayó.

Finalmente el villano resulta muy humano, porque la persona de carne y hueso no deja de estar ahí. “Aunque se transforme sigue sintiendo todo, todo sale de él, no es una fuerza exterior y por eso tiene que trabajar para aceptarse a sí mismo”, indicó el director, el chileno Daniel Espinosa.

Como se puede apreciar, “Morbius” es una clásica película de acción de superhéroes, pero más intensa y oscura de lo que suele ser el universo Marvel. “Las películas de Marvel suelen ser comedias de acción, pero este personaje necesitaba una mezcla nueva”, dice el cineasta, que dirige una película con la que pretendía “elevar la película tanto como fuera posible, elevar el género, elevar la película y ver si podíamos lograr actuaciones más profundas también”, según Leto.

Una nueva forma de contar una vieja historia de Marvel: “Marvel tiene una gran tradición de retratar a la gente más débil que se puede transformar. El Capitán América, antes de convertirse en Capitán América, era un chico pequeño y débil; Peter Parker era un joven que era hostigado, Lizard es un doctor que también fue marginado por su comunidad”, dijo Espinosa. “Michael Morbius tiene más o menos los mismos rasgos”.

Tres estrenos más

Además de “Morbius”, la cartelera local se renueva hoy con tres películas premiadas en la última ceremonia de los Premios Oscar, dos de ellas reestrenos, incluida la gran ganadora de la noche, “CODA”.

La galardonada con el premio a mejor película ya se había estrenado, antes de pasar a la plataforma de Apple TV, y vuelve ahora a la pantalla grande para contar la historia de Ruby, la única que puede oír en su familia. Ayuda en el negocio familiar de pesca y sus planes son trabajar ahí una vez que termine el instituto, hasta que descubre su deseo de cantar.

También se reestrena “Rey Richard”, la película que le valió el Oscar a Will Smith y que retrata la vida del padre de las hermanas Williams, primeras tenistas negras en llegar a lo más alto en el tenis. Además, llega a salas por primera vez “Los ojos de Tammy Faye”, que le valió el Oscar a mejor actriz a Jessica Chastain, la historia de una famosa televangelista que llegó a tener su propia cadena y un parque de atracciones temático, pero al final las deudas, la infidelidad y las adicciones acabaron con su imperio.

