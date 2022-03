Berni se anotó en la carrera presidencial para el 2023

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó su deseo de participar en la próxima elección presidenciales 2023. “Cada uno de los que nos formamos en el peronismo nos formamos sabiendo que tenemos el bastón de mariscal en la mochila”, dijo

Berni reveló que luego de algunas disidencias con el presidente de la nación Alberto Fernández, y con otras figuras de su espacio político lo han llamado para recriminarle esa diferencia pública.

“Te mentiría si no dijera que no [me llamaron]. Me parece que una de las cuestionas por la cual la política está atravesando una crisis es porque la mentira condiciona a cada uno que tenemos esa responsabilidad”, dijo en declaraciones formuladas en El Bunker (Radio Continental).

Y agregó: “Nosotros hemos venido a transformar una realidad y un gobierno que no pudo recuperar salarios, que profundizó la inflación, independientemente de todos los escenarios locales e internacionales adversos, y que no puede cumplir con las metas que le ha prometido a la sociedad, tiene que hacer una profunda autocrítica y cambiar de rumbo. Ahora como decía Eistein solamente los locos esperan conseguir diferentes resultados haciendo siempre lo mismo."