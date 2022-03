“Play-to-Earn”: videojuegos a los que se juega por dinero

Jugar a un videojuego. Obtener dentro del mismo objetos virtuales con identidad propia. Objetos que otros pueden comprar por dinero del juego… O por dinero real. Objetos que, a lo mejor, uno mismo ha comprado al empezar a jugar, con dinero de su bolsillo. ¿Suena raro? ¿Complicado de entender? Puede ser, porque los videojuegos “Play To Earn” (“P2E”), como el popular “Axie Infinity”, son algo novedoso y que se encuentran rodeados de toda una compleja terminología que incluye las criptomonedas, los tokens no fungibles (NFT, en sus siglas en inglés), el blockchain, el metaverso… Y toda una realidad digital y económica cada vez más extendida (y polémica).

ENTENDIENDO LOS CONCEPTOS

Para adentrarnos dentro de los videojuegos “Play-to-Earn” hay que comprender algunos conceptos de esta economía digital.

- Criptomoneda o criptodivisas. Monedas digitales que sirven para realizar transacciones dentro de internet (y que, pese a existir solo de manera virtual, puede cambiarse por dinero real). Las más conocidas son: bitcoins, ether (ETH), binance coins, luna, dogecoin, cardano o polkadot.

- Blockchain o cadena de bloques. Un conjunto de tecnologías que permiten registrar de manera cifrada y descentralizada las operaciones digitales (por ejemplo, el tráfico de criptodivisas).

- NFT: del inglés “Non-Fungible Token” (Token No Fungible) los NFTs son certificados de propiedad de activos virtuales, que los convierten en algo único e intercambiable (y por tanto, vendible). El equivalente sería una pintura original a mano, o el primer CD de un disco, pero con la controversia de que en este caso son objetos digitales y no físicos.

- Metaverso: es, literalmente, un universo (o multiverso) digital. La web Playtoearn.online lo define como “una red de universos (virtuales) conectados a través de la tecnología”.

En la Economipedia.com se define el metaverso como “ese espacio virtual que engloba una red de universos virtuales que están interconectados a través de internet, a los cuales se puede acceder de forma independiente”.

Estos mundos virtuales “reproducen experiencias que podrían darse en un mundo ficticio de fantasía o de ciencia ficción” ya que “simulan actividades”.

- Play to Earn: modelo de videojuegos en los que, en teoría, los jugadores pueden verse beneficiados económicamente por su tiempo de juego. Ya que, jugando, por ejemplo, obtienen activos NFT vendibles o mejoran sus características y su valor.

AXIE INFINITY: EL “POKeMON DE LOS NFT”

Uno de los juegos “Play-to-Earn” más populares es, sin duda, el “Axie Infinity”. Un juego de coleccionismo de criaturas estilo Pokemon llamadas Axies, con la particularidad de que cada una de estas mascotas es un NFT que puede ser vendido.

Cada jugador debe hacer una primera inversión comprando al menos tres Axies. Además, debe entrenarlos para mejorarlos y que, de este modo, aumenten su valor. Existen tanto combates contra la IA y aventuras o misiones para subir de nivel, como enfrentamientos contra otros jugadores.

El precio de los Axies varía según el momento. Pero los más baratos han llegado a rondar los 200 dólares y se han vendido algunos Axies por hasta 500.000 dólares. En pocos meses, Axie Infinity ha pasado de 300.000 usuarios activos a los dos millones y medio de jugadores.

Axie Infinity no es el único juego “P2E” o que usa los NFTs, pero sí uno de los más famosos: “Alien Worlds”, “Thetan Arena”, “My Defi Pet”, “Star Atlas”, “Kolobok Adventures” o “Splinterlands” son algunos de ellos, y se empieza a hablar así del concepto de “Gaming 3.0”.

“El problema es que al enfocarse más en la parte financiera que en la lúdica puede subir la especulación”

Carlos Bolívar, Especialista en realidad virtual

Para Alexis Onahian, cofundador de Reddit, este concepto puede ser el futuro de los videojuegos: “de aquí a cinco años el 90% de la gente no jugará a un videojuego a menos que su tiempo en ello se valore adecuadamente”, explicó en el podcast “The Room Where it Happens”.

Según Onahian: “En lugar de ser cosecha de los anuncios o desplumarte para comprar martillos dentro del juego… jugarás a un videojuego igual de divertido pero ganarás valor y serás el que coseche ingresos”. Y, además, ya hay desarrolladoras “tradicionales” que han incluido o barajan incluir funcionalidades NFT como las “cajas botín” o “loot boxes” (cuyo contenido aleatorio no es descubierto hasta que se abre) dentro de sus títulos (Ubisoft, Atari o EA Games son algunas de ellas) sin necesidad de ser “P2E”.

Son varios los “youtubers” e “influencers” que promocionan este tipo de juegos, como el español Willyrex con la comunidad XM Guild: “mi objetivo en 2022 es llevar @XMGuild a lo más alto”, dijo en Twitter.

El “youtuber”, con más de 17 millones de suscriptores en su canal, añadió que quiere “conseguir que sea una comunidad sana de ‘Play To Earn’ donde podamos charlar y dar oportunidades a todos los miembros”.

POLÉMICA, ESTAFA O FUTURO

Pero, en la otra cara de la moneda, son muchos los que ven con escepticismo la fiabilidad de este tipo de juegos. Y, como ocurre con otros fenómenos que fomentan la ludopatía y el endeudamiento (como las apuestas deportivas), muchos señalan los riesgos que envuelven a los NFT y al “P2E” en la polémica.

“El ‘play-to-earn’ es trabajo encubierto, y llamarlo ‘gaming 3.0’ forma parte de la cripto-estafa piramidal. Que no les tomen el pelo”, advierte un usuario de Twitter. Y no es el único.

Muchos otros usuarios señalan el peligro de que muchos de los “influencers” que promocionan este juego tienen un público conformado por “niños o menores de edad” y que no todos parten con las mismas situaciones económicas.

Hay expertos que van más allá: “El problema es que al enfocarse más en la parte financiera que en la lúdica puede subir la especulación, y hace que los costos de jugar sean muy superiores, en algunos casos, a los videojuegos tradicionales”, dice a Maldita.es Carlos Bolívar, especialista en realidad virtual en Distrito Metaverso.

“La dificultad de recuperarse de las situaciones de estafas o ‘phishing’ es alta”

Además, en caso de problemas “la dificultad de recuperarse de las situaciones de estafas, ‘phishing’ o cualquier otra pérdida de los NFT es alta”, dice al mismo medio Marelisa Blanco, abogada especializada en tecnología y propiedad intelectual en NoLegalTech.

Esta experta señala que “muchas de estas personas estarán al otro lado del océano y las vías para recuperarlos son muy limitadas”. Y el problema para muchos usuarios radica en que, con la proliferación de este tipo de juegos, es fácil que se cuelen algunos que sean un fraude.

Son varios los “youtubers” e “influencers” que promocionan este tipo de juegos

“Creo que hay mucha especulación y experimentación alrededor de los NFTs y el ‘P2E’, y que parte de la creatividad que veo hoy parece más para explotar que para entretener”, dice a su vez Phil Spencer, director ejecutivo Microsoft Gaming y CEO de Xbox en una entrevista para Axios.

Algunos “gamers”, incluso, señalan que se perderá el encanto de los videojuegos: “‘P2E’ es un trabajo. Juego a videojuegos para no trabajar. Qué futuro tan decepcionante sería este”, opina otro tuitero en la red social.

