Presunto abuso sexual en Villa Elisa: otras tres jóvenes denunciaron al mismo acusado

Tres jóvenes mujeres sumaron en las últimas horas sus testimonios a la denuncia otro chica de Villa Elisa que, como este diario informó, dijo haber sido abusada sexualmente y utilizó las redes sociales para descargarse.

Una de las nuevas denuncias refiere a un abuso cometido "hace dos años", señaló la denunciante, por el mismo imputado dentro de un automóvil Fiat 147, "en un sector oscuro de la Plaza de Villa Elisa". La denunciante dijo que fue tomada de los cabellos y obligada a practicar sexo oral. En su declaración dijo que no pidió auxilio y que reclamó al acusado que la lleve a su casa "porque me estaba llamando mi mamá".

Otra de las denunciantes sostuvo que "sé de otras chicas" que habrían pasado por lo mismo.

En la mañana de hoy una de las denuncias que se sumó al caso refiere a que el acusado habría amedrentado a su víctima con un arma de fuego y que efectuó un disparo. El hecho denunciado habría ocurrido en la casa del acusado en 2015, se indicó.

La primera denuncia

Recientemente, la primera de las denunciantes, Candela, se presentó en la DDI La Plata y radicó la denuncia, y prometió volver este lunes acompañada de otras supuestas víctimas del mismo joven ya que tras su publicación se contactaron con ella y reveló que también estaban decididas a brindar su testimonio del infierno que les tocó vivir.

"Nunca pensé tener que ser yo la que este escribiendo esto, me late tan fuerte el corazón y me sudan las manos, tengo miedo", comenzó diciendo Candela Pereyra, de 20 años. Si bien aseguró que "no estoy segura de lo que estoy haciendo" confesó que tampoco quiere vivir con ese peso y "tener que soportar todo yo sola, por el simple hecho de tener miedo".

Según contó la joven, todo sucedió hace un año y 5 meses, más precisamente el 11 de octubre del 2020, cuando un joven identificado con las iniciales P.S. (que utilizaría otro apellido) "abusó de mí, se aprovechó de mi debilidad y de que estaba borracha, inconsciente". Luego dijo que esa noche había salido con una amiga y tres chicos a la Plaza Malvinas y cómo llovía decidieron ir a la casa de uno de ellos.

"Para ese entonces me acuerdo de pocas cosas, estaba ida (...) pero en un momento P. me dice si lo acompañaba a llevar a uno de los chicos presentes a la casa en su auto, a lo que yo accedí porque era mi amigo de años, ¿cómo iba a desconfiar?". La denunciante relató que se subió al auto y que en un momento se despertó y el acusado, de 28 años, "me estaba tocando mi cuerpo, dándome besos en el cuello e intentando besarme la boca. Cuando abro los ojos fui consciente dos segundos y le dije 'no, qué hacés', y otra vez vuelvo a quedar en blanco".

Lo que sí recuerda, en base a su relato y plasmó en la denuncia a la que accedió este diario, es que "sentía por dentro que algo estaba mal" y que quería abrir la puerta del auto y no podía porque estaba trabada. "El me decía vamos a quedarnos un ratito acá y yo le dije que me quería ir, que me abra".

"De ahí me acuerdo que estaba en mi casa dormida con mi amiga y al día siguiente le cuento lo que había sucedido, que soñé que P. me quiso caer, a lo que ella me responde si estaba segura que fue un sueño porque yo llegue pálida y le dije que nos fuéramos", precisó la joven.

También contó que intentó comunicarse con el presunto abusador y que la había bloqueado en el WhatsApp, pero que con el correr de los días se iba acordando más cosas: "Como si fuera un rompecabezas de recuerdos, me costó asimilar que abusó de mí, que actuó fuera de mi voluntad, que se aprovechó de mi debilidad. Sin mi consentimiento (...). Lo hizo en mi peor estado, por qué sabía muy bien que en otra oportunidad no tenía chances de nada conmigo". En tanto, reveló que el acusado le contó a todos sus amigos que "había tenido relaciones conmigo, que me lo había comido. Cuando nunca fue así".

Lo cierto es que según cuenta la denunciante, al mes decidió hablarle: "Nunca se hizo cargo, se hacía el desentendido, que él estaba enojado conmigo porque yo había hecho algo que a él le molestó. Me cambiaba de tema, me decía que me quería y que no quería perder mi amistad, que yo estaba equivocada, que podíamos hablarlo y arreglarlo".

En medio de la angustia que le provocó este hecho relatado, manifestó que "hace meses vengo lidiando con mi cabeza, y (...) hasta llegué a sentir vergüenza de mi misma, me eché la culpa a mí por haber tomado tanto. Lo mantuve en silencio tanto tiempo porque tenía miedo". En ese sentido dijo que mantuvo contacto con muchas chicas que atravesaron situaciones de abuso parecidas con el joven denunciado: "Esto va a quedar en la nada, ya hice la denuncia correspondiente. ¿Pasará algo? La verdad no lo sé, y no tengo mucha fe. Pero por lo menos quiero tu escrache público, que todo sepan lo que sos, la clase de persona que sos y como te cagas en cada piba que está a tu alrededor, por qué no te importo la amistad, no te importo mi persona, mi miedo, mi dolor". Y finalizó diciéndole al acusado que "todo vuelve, y el dolor que me causaste a mí y a tantas otras no va a ser en vano".