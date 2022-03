Ucrania acepta el corredor humanitario en Sumy, tras un bombardeo ruso que dejó 21 muertos

Ucrania anunció hoy la apertura de un corredor humanitario para evacuar a la población civil de Sumy, en el noreste del país, informó la viceprimera ministra y ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Iryna Vereshchuk. Horas antes al menos 21 personas, entre ellas 2 niños, habían muerto en un bombardeo en esa ciudad, ubicada a unos 350 km al este de Kiev.

"Se acordó un alto el fuego a lo largo de la ruta a partir de las 9 (hora local)", indicó la viceprimera ministra en un videomensaje, para añadir que el corredor estará abierto hasta las 21 (hora local) y el trayecto se hará entre Sumy, Golubivka, Lojvitsa, Lubny y Poltava. "No se ha acordado ninguna otra ruta", recalcó Vereshchuk, quien sostuvo que la apertura del corredor para Sumy ha sido notificada por el Ministerio de Defensa de Rusia al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y que existen "pruebas documentales" sobre esta decisión.

Ucrania informó seguidamente a la Cruz Roja y a Rusia de que aceptaba la apertura del corredor humanitario para la ciudad, agregó. Según dijo, la primera columna de convoyes humanitarios debía empezar a salir de Sumy a las 10 (hora local) y que sería seguida por civiles que opten por tomar su propio automóvil para abandonar la ciudad.

Las autoridades ucranianas pretenden evacuar junto a los ciudadanos de Sumy a estudiantes extranjeros a la localidad de Poltava, en particular jóvenes de la India y China, según la agencia UNIAN.

La viceprimera ministra también informó de que Ucrania presentó a Rusia y al CICR rutas para corredores humanitarios en las ciudades de Kiev, Chernígov, Járkov, Mariúpol y Volnovaja. El asesor de la Oficina del Presidente ucraniano, Mykhailo Podolyak, señaló en su cuenta de Telegram que se trata de un nuevo intento de establecer corredores humanitarios después de tres evacuaciones frustradas por el incumplimiento del alto el fuego, del que se culpan ambas partes mutuamente.

"Intentémoslo de nuevo. Acordamos un corredor humanitario para la ciudad de Sumy", señaló el asesor, al tiempo que informó de que también entrará a la ciudad ayuda humanitaria en la dirección opuesta. "Creemos que 'los autores de los corredores para evacuar a los ucranianos a un país (Rusia) a donde nadie quiere irse' no cerrarán la puerta y nadie saldrá lastimado", aseguró.

Podolyak se refería así al anuncio de este lunes y de hoy por parte de Moscú de abrir rutas desde Kiev, Chernígov, Sumy, Járkov y Mariúpol con trayectos que en su mayoría acababan en territorio ruso, vía Bielorrusia. Vereshchuk señaló que la propuesta que ha transmitido Ucrania a Rusia y al CICR establecen las siguientes rutas: Volnovaja-Zaporiyia, Mariúpol-Zaporiyia, Kiev y la región de Kiev hacia el oeste ucraniano, y Járkov y la región de Járkov también hacia el oeste. "Instamos a Rusia a acordar inmediatamente estas rutas, notificar al CICR y garantizar un alto el fuego permanente en estas rutas", recalcó.

EL ATAQUE

Al menos 21 personas, entre ellas dos niños, murieron anoche en un bombardeo en Sumy, informaron el martes los servicios de emergencia ucranianos. "Aviones enemigos atacaron insidiosamente edificios de viviendas", informaron en Telegram los servicios de socorro. La primera información arrojó que allí encontraron cuerpos de nueve civiles y una mujer que pudo ser rescatada de entre los escombros, añadieron. Más tarde esa cifra subió a un total de 21 víctimas fatales.

The results of night attacks on Sumy. #StandWithUkraine️ #StopPutinNOW #UkraineRussianWar pic.twitter.com/5L74rHJoEA

🇷🇺🇺🇦 The consequences of shelling and strikes in Akhtyrka in the Sumy region. pic.twitter.com/VXCNYrrOMQ