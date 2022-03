Djokovic no se vacuna: no jugará el Masters 1000 de tenis de Indian Wells

El serbio Novak Djokovic no jugará finalmente el Masters 1000 de tenis de Indian Wells que se iniciará mañana, luego de desistir él mismo de participar a raíz de las restricciones sanitarias que impone los Estados Unidos para entrar a su territorio a aquellos ciudadanos no vacunados contra el coronavirus.



El tenista nacido en Belgrado, de 34 años, evitó estar involucrado en una suerte de escándalo diplomático como ocurrió en enero pasado, cuando fue literalmente deportado desde Australia y no pudo participar en el primer Grand Slam de la temporada.



En esta ocasión, al ver que se dilataba la resolución respecto de si conseguía o no el permiso especial que había solicitado, el propio 'Nole' resolvió dar un paso al costado y bajarse del torneo que repartirá premios por 9.554.920 dólares.



El exnúmero 1 del mundo especulaba con la chance de que el Centro de Control de Enfermedades (CDC) "hiciera con él una excepción" y le extendiera la autorización para poder entrar a territorio norteamericano, sin estar vacunado contra la Covid-19



"Novak Djokovic se retiró del torneo. Como el siguiente jugador en la fila para ser sembrado, Grigor Dimitrov se moverá al espacio de Djokovic en el sorteo, y un 'lucky loser' (perdedor afortunado) de la clasificación se moverá al espacio de Dimitrov en el sorteo una vez que se complete la clasificación", aseguró la organización del certamen que se llevará a cabo en el desierto californiano.



Durante este 2022, el serbio, que hoy ocupa la segunda colocación en el ranking mundial ATP detrás del ruso Daniil Medvedev, solamente pudo intervenir en el torneo de Dubai, donde apenas necesitó un test PCR negativo para entrar a los Emiratos Arabes Unidos.