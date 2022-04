Se complica la elección del decano en Medicina

La mitad del Consejo directivo de Medicina anticipó su faltazo a la sesión extraordinaria para elegir decano convocada para hoy: ni los cinco representantes por el claustro estudiantil ni los tres que corresponden a los graduados acudirán al primer llamado. Con lo que se estira el suspenso para la renovación del cargo en el que hasta ahora solo se menciona a Juan Ángel Basualdo Farjat, la máxima autoridad de la facultad de 120 y 60 que para lograr su reelección debe contar con el apoyo de 11 (de los 16) consejeros.

En esa aspiración, el profesor contaría hasta ahora con siete votos (el del claustro docente). Mientras pretende el respaldo de los alumnos que -como parte del frente interclaustro que desalojó de Medicina a Hoja de Roble- hace cuatro años acompañaron su postulación. Algo que todavía no tiene asegurado. Como se dijo, está previsto que los 5 consejeros de ese estamento se ausenten hoy: ni los 4 peronistas de Remediar (que además tiene la conducción del centro de estudiantes) ni el restante por la alianza que integran Vientos de Abajo (Patria Grande) y Unite (PCR) darían quórum en la sesión agendada para las 9, tal como acordaron en la asamblea celebrada el pasado viernes.

Tampoco se sentarán los tres representantes por los graduados, un bloque de extracción radical abiertamente opositor a la actual conducción de Medicina.

Y era una incógnita la postura que seguiría el representante no docente.

Aún con argumentos disímiles, alumnos y graduados le apuntan a la facultad, entre otros motivos, por la falta de prácticas presenciales y la continuidad de la virtualidad. Incluso la inquietud motivó el viernes una nutrida asamblea estudiantil en 120 y 60, donde se acordó un pliego de condiciones que incluye como principal demanda la presencialidad plena y que buscarán acercarle al decano mañana, cuando el alumnado prevé reunirse nuevamente.

“Faltan cupos para cursar y docentes: hay 15 para materias con 5 mil alumnos. Eso claramente complica la presencialidad”, advertía ayer Fiorella, una alumna que participó de la asamblea del viernes.

“La condición principal para dar quórum en el Consejo es que el o la candidata se comprometa a cumplir con nuestras demandas”, subrayó la titular del centro de estudiantes de Medicina, Martina Novoa.

“Solo hay decano con el voto estudiantil”, sumaron en tanto desde Patria Grande, que tiene la minoría en el Consejo.

“Estafa educativa”

Aún más duros, desde el claustro de graduados dirigieron todos los dardos contra Basualdo y su secretario académico, Mario San Mauro, “responsables principales de una facultad en completo desorden, semicerrada, sin intentos de presencialidad y sin una idea de cómo se va a impartir enseñanza este año”, dispararon. Por eso, adelantaron, tampoco darán quórum en la sesión fechada para hoy: “De no reelegirse Basualdo debemos contar con tiempo para analizar alternativas”, subrayaron y que “lo mejor que le puede pasar a la facultad es elegir otro profesor o profesora que conduzca un decanato de transición con la colaboración de todos los claustros hacia una mejor situación para encontrar un mínimo orden y poder impartir los conocimientos básicos a los estudiantes sin incurrir en una estafa educativa sin precedentes”.

En ese sentido, los graduados convocaron a estudiantes y profesores “a no apurarse, reflexionar y buscar un entendimiento que nos permita superar la difícil situación en la que se encuentra Medicina, entendiendo que no podemos aplicar el mismo tratamiento que no ha podido curar los males que aquejan a nuestra querida facultad”.

Cómo sigue

Según el estatuto de la UNLP, para que el consejo directivo pueda sesionar en el primer llamado se requiere la presencia de los 16 representantes. Si uno falta se pasa para el miércoles, cuando podrá realizarse con mayoría simple siempre que estén representados todos los estamentos que componen el Cuerpo. De lo contrario, se reunirá con mayoría simple dos días después.