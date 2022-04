"Soy hincha de Guzmán y lo voy a defender con uñas y dientes" dijo Anibal Fernández

Recientemente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció que “la inflación de marzo superará el 6 por ciento”, al tiempo que dejó saber que tendrá una conversación con el presidente Alberto Fernández: la gestión seguirá delante “con la gente que esté alineada con el rumbo económico”. Asimismo, sin todavía tener un rol oficial dentro del Gabinete, el dirigente peronista Agustín Rossi planteó la línea de acción del Gobierno para dar por finalizadas las internas dentro del Frente de Todos y cambiar el humor social. “Hay que explicar lo que se está haciendo”, señaló.

Claro está que los funcionarios más cercanos al presidente Alberto Fernández se abroquelan ante las críticas de La Cámpora y de dirigentes afines a Cristina Kirchner, como el secretario de Comercio, Roberto Feletti. Así, y en esta misma mirada se pronunció ahora el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Consultado sobre qué deberían hacer aquellos funcionarios que no están de acuerdo con las políticas económicas, planteó: “Como mínimo, no deberían estorbar”.

“Soy hincha de Martín y lo voy a defender con uñas y dientes. Plantea una discusión de poder. Si ese plan que nos reclamaron toda la vida hoy empieza a tener gestos muy claros y contundentes de posicionamiento, hacia dónde estamos yendo y en qué condiciones estamos yendo, se gobierna con los que están dispuestos a acompañar, no vi nunca al peronismo no acompañando a un presidente peronista”, afirmó el ministro de Seguridad. También, sostuvo que aquel que no está de acuerdo con la política económica que lleva adelante Guzmán “por lo pronto debería no estorbar y dejar que se siga adelante con lo que se está haciendo, con decisiones cruciales”.

Desde otro lugar, Aníbal Fernández manifestó sus diferencias con declaraciones públicas del diputado Leopoldo Moreau, que esta semana afirmó que Alberto Fernández “tiene la última palabra” dentro del Frente de Todos, pero no es “la única” palabra, en referencia a las disidencias planteadas por Cristina y Máximo Kirchner, entre otros dirigentes. “Eso no me gustó. La última palabra siempre es la del Presidente, es el que ejecuta, y todo lo demás es chamuyo. Son expresiones absolutamente innecesarias”, consideró el ministro.

Por otra parte, recordemos que la semana pasada, Feletti le echó la culpa a Guzmán por la escalada de la inflación: “Estamos en un mundo muy difícil y el ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan la volatilidad y preserven ingresos populares, si no esto se va poner feo”, sostuvo el secretario de Comercio. Y en pocas horas se manifestaron en el mismo sentido Máximo Kirchner (dijo que “es casi imposible llegar a fin de mes”) y el gobernador bonaerense Axel Kicillof (”en el Conurbano y el interior la situación social no da para más”, planteó”).

En tanto, el Presidente continuará con una agenda distendida a raíz del nacimiento de su segundo hijo, Francisco, pero expectante por el preocupante dato de inflación de marzo. En este sentido, felicitó a Guzmán por sus declaraciones públicas. “La economía no funciona en un vacío, funciona en un contexto de relaciones de poder. Si la política está desordenada, es mucho más difícil lograr cualquier cosa. Necesitamos un apoyo político claro, en lugar de generar incertidumbre. Ahí se agravan los problemas”, explicó el Ministro de Economía.