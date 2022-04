"No se advirtió un acto inmoral", dijo el Colegio por el presunto abuso de un cura

En las últimas horas, y como se publicó desde temprano, los padres de alumnos de un colegio parroquial que tiene niveles primario y secundario, se movilizaron a través de las redes sociales y mediante una presentación a las autoridades del establecimiento, ante versiones sobre un presunto caso de abuso a un alumno y que involucra a un sacerdote del colegio parroquial Santa Ana del barrio de Hernández, en 511 entre 25 y 26.

Desde el establecimiento educativo emitieron un comunicado esta tarde en el que manifiestan: "Que a fines del año pasado se recibió una consulta de una familia de la comunidad educativa, sobre una presunta situación de conflicto. De lo investigado surge que fue una celebración en la que estaban presentes cerca de 25 alumnos en el patio abierto y a la vista de todos, acompañados de dos docentes a cargo de la actividad. El sacerdote estaba en el centro, e iba pasando cada alumno enviado y recibido por una de las docentes atenta al desarrollo. Los docentes presentes y coordinadores de la actividad, informaron que en ningún momento se advirtió allí un acto inmoral o alguna acción que comporte una vulneración a los derechos de ningún menor".

LEA TAMBIÉN VIDEO. Revuelo en una escuela platense por un presunto caso de abuso de un cura

En el texto, se agrega: "No obstante, se iniciaron las actuaciones en cumplimiento del protocolo institucional. Ello comportó: el diálogo con la familia mediante citaciones institucionales, la presentación del informe de situación de conflicto ante la Jefatura de Región 1 y la correspondiente presentación ante el servicio zonal de protección a los derechos del niño y del adolescente.

Si bien no había estrictamente una denuncia, el Arzobispado determinó preventivamente que el sacerdote cesara en su cargo de representante legal de ese colegio, se nombrara otra persona en ese cargo y el sacerdote no tuviera actividad alguna en ese colegio".

"Posteriormente, el sacerdote, en orden a evitar toda sospecha, renunció a sus tareas en otro colegio, de nivel secundario y reconoció la necesidad de evitar cualquier gesto, tanto con menores como con adultos, que, aun no siendo ilícito, pueda resultar ambiguo o prestarse a una mala interpretación", subraya.

"Finalmente, reiteramos la disposición institucional ante ulteriores presentaciones que sean formalmente requeridas", finaliza.