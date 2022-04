¿Quién es la ex sindicalista que no permitiría filmar a Robert De Niro en Buenos Aires?

El edificio Kavanagh es, además de una de las construcciones emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires, el lugar donde el actor Robert De Niro filmará en breve "Nada", una serie para Star+ dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn junto a Luis Brandoni y Guillermo Francella.

Sin embargo, a pesar de que restan algunos días para que el prestigioso actor estadounidense llegue al país, todavía está en duda que el que supiera ser el rascacielos más alto de Sudamérica y la torre de hormigón más alta de América Latina sea efectivamente una de las locaciones de la pruducción.

Es que allí, la ex sindicalista y ex embajadora en Venezuela Alicia Castro tiene dos departamentos y no está de acuerdo en prestar su conformidad para que De Niro pueda filmar en el lugar.

Hasta el momento es la única propietaria que se expresó en ese sentido, más allá que públicamente no dio ninguna explicación. Eso precisamente dio lugar a que algunos sugirieran que su negativa se apoya en el presunto sentimiento anti estadounidense alimentado en su época de embajadora en Venezuela.

Y el rumor viajó tan lejos que el sitio Panam Post tituló "Vecina chavista y kirchnerista no deja grabar a Robert De Niro" y hace mención a que la negativa se fundamentaría también en que otro de los protagonistas de la producción es Luis Brandoni, uno de los más populares referentes de Juntos por el Cambio y "profundamente antikirchnerista”.