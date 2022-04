VIDEO. Pescaderías a todo ritmo en La Plata por Semana Santa: precios, variedad y sugerencias

Las pescaderías de La Plata recibieron esta mañana a un aluvión de platenses que se volcaron a estos comercios para comprar productos clásicos de esta jornada regida por las costumbres religiosas y evitar el consumo de carnes rojas. En una recorrida de EL DIA, los clientes dieron sus sensaciones sobre los precios en medio del contexto inflacionario y sus preferencias delante del mostrador, dos factores lógicamente influyeron a la hora de decidirse sus compras. En tanto, los comerciantes dieron cuenta de un importante flujo de vecinos y las variedades que ofrecen para esta celebración enmarcada en la Semana Santa.

Cristian, encargado de una pescadería de la Ciudad, aseguró que "lo que más se lleva es el filete de merluza. También se lleva filete de anchoa, salmón rosado, tenemos mucha variedad. Lo que es marisco está bastante caro. Trabajamos mucho con la línea seca".

En cuanto al ritmo de las ventas, dijo que "ha bajado con respecto a otros años pero la gente compra igual". Más allá de esa merma, comentó que "se ha laburado bien, estamos contentos".

Por el lado de los vecinos, las apreciaciones fueron variadas. Aldo, quien concurrió a una pescadería de su barrio, contó que "como pescado dos veces por mes, pero en Semana Santa siempre, es sagrado". Es por eso que también tiene todo listo para el viernes: "Para mañana compré bacalao, acá en diagonal 73 estaba tres mil y pico el kilo, y en Carrefour conseguí a mil setecientos". Según aconsejó en relación a los precios, "hay que caminar".

Otra vecina, Mary, destacó que consume pescado todas las semanas y que su presencia hoy en la pescadería es un hábito de todos los jueves. "Vengo todos los jueves, no sólo en Semana Santa. Compro merluza que es lo único que comemos". "La semana pasada estaba 800 pesos el kilo. Hoy no sé. La cocino con condimento, harina y la pongo a freír porque a mi hijo no le gusta de otra forma", expresó.

Por el contrario, Graciela afirmó que "no consumo tanto pescado, sólo para esta época. Vamos a ver los precios, está todo muy caro". Su intención era comprar calamar para hacer rabas, ya que de esa forma puede abaratar los costos, además de que según ella "las rabas salen más ricas" si se hacen de esa forma.

En cuanto a los precios, lo más económico era la merluza, que es la de mayor preferencia de los consumidores por costo y tradición. En el caso de una pescadería, el kilo se vendía a $820. En tanto, el calamar, otra opción muy requerida para esta fecha, el kilo se ubicaba en $800.

Las opciones eran variadas. Abadejo a $1200, cornalito a $700, salmón entero a $2400, Salmón ahumado por 250 gramos a $1150, mejillón a $900, camarón a $2600 y trucha a $1800. En tanto, la penca de salmón rosado rondaba los $2850.