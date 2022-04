VIDEO. Impactante choque en dos avenidas porteñas, nueve heridos y un conductor borracho

Nueve personas resultaron heridas hoy como consecuencia de un choque entre dos vehículos que se registró en la intersección de las avenidas San Juan y La Plata, en el barrio porteño de Boedo, y, por el impacto, uno de los autos quedó incrustado dentro de un local gastronómico.



El siniestro vial se registró a las 5.10 entre una Ford Ecosport con siete ocupantes y un Honda City, con dos, quienes debieron ser atendidos por personal de emergencias del SAME y fueron derivados con diagnósticos de politraumatismo a los hospitales Durand, Ramos Mejía y Penna.



El conductor del Honda City tenía 1,21 de alcohol en sangre, de acuerdo al resultado del test de alcoholemia que le realizó personal de Tránsito, se informó oficialmente.



"Una imagen vale más que mil palabras. Hechos como éste no pueden ocurrir más, el conductor tenía 1,21 de alcohol en sangre. No nos vamos a cansar de repetirlo: si manejás, no tomes", declaró el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, en su cuenta oficial de Twitter.



Según informaron fuentes policiales a Télam, debido al fuerte impacto, la camioneta Ford ingresó a un local de comidas y el conductor tuvo que ser asistido por bomberos porque quedó atrapado en el interior del vehículo.



El Honda Civic, en tanto, quedó sobre la vereda y sus ocupantes fueron inmovilizados mediante collar cervical y trasladados a un centro asistencial.



Debido al choque, el tránsito esta mañana estuvo parcialmente interrumpido en la zona.