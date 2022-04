Samid convocó a un “asado militante” por la unidad del peronismo, tras ser liberado

Luego de recuperar su libertad, tras haber sido condenado por integrar una “asociación ilícita”, el empresario de la carne Alberto Samid pidió este viernes que los argentinos puedan acceder a un salario mínimo de $200 mil y convocó un asado “por la unidad” del peronismo para el próximo 1° de mayo, que se celebra el Día del Trabajador.

A días de que se celebre un nuevo Día del Trabajador, Samid convocó a un asado militante por la “unidad” del peronismo en el partido bonaerense de Cañuelas, que funcionará como “una especie congreso abierto” en el que cada uno podrá hacer uso de la palabra.

“El 1 de mayo invito a todos los compañeros a Cañuelas para hacer un asado por la unidad. Todo el peronismo está dividido y hay un puterío bárbaro”, enfatizó.

“Todo está dolarizado: los servicios, la materia prima. Lo único que no suben son los salarios. Hay que dolarizar el salario. La gente tiene que ganar un buen salario. El sueldo mínimo tiene que ser de $200 mil. No se puede dar un sueldo de 40, 50 o 60 lucas”, subrayó Samid en declaraciones radiales.

Al ser consultado sobre la suba del precio de los alimentos, el empresario de la carne aseguró que los productos argentinos “no son caros” en comparación con el resto del mundo.

“Los precios de la mercadería nuestra son razonables, no es caro. Lo que está mal son los salarios. Acá se gana muy poco, hay que aumentar los salarios. Si no aumentamos los salarios, cualquier mercadería es cara para acá. La gente tiene que ganar mucho más, el doble tiene que ganar”, argumentó.

Y retrucó: “Poné un salario mínimo de $200 mil y vas a ver que la carne no es cara, el pan no es caro, sino que es normal. Eso hay que hacer, no bajar la carne $100 o bajar $10 el pan”.