Renunció otro directivo de la TV Pública tras el escándalo de los bolsos

La carta de renuncia del gerente artístico Leonardo Flores fue enviada esta semana a Rosario Lufrano, la presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA).

La Cámara Federal confirmó el martes pasado los procesamientos de un grupo de ex funcionarios y productores de la Televisión Pública por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, a raíz del escándalo que se inició por el retiro de bolsos con dinero en efectivo dentro del canal de televisión estatal. Se trató de una decisión dividida, en donde los jueces de la Sala II del tribunal determinaron en forma unánime que las irregularidades existieron y que ese volumen de dinero -más de once millones de pesos en efectivo- no podía manejarse por afuera de los canales habituales de la administración.

El texto de la carta:

"Me dirijo a Usted a fin de hacerle llegar mi renuncia indeclinable a partir del 30 de abril de 2022, al cargo de Gerente Artístico de Radio y Televisión Argentina S.E.

"Mi renuncia obedece exclusivamente a cuestiones de índole personal que me impiden continuar desarrollando el cargo, con la dedicación y esfuerzo que el mismo amerita y con las que vine desempeñándolo.

"Aprovecho la ocasión para agradecerle por la confianza depositada sobre mi persona para llevar adelante esta tarea fundamental en la TV Publica de Radio y Televisión Argentina