VIDEO. Batalla campal, piñas y heridos en un campeonato de fútbol en City Bell

La violencia en el fútbol trasciende cualquier límite y lamentablemente no distingue categoría, edades, regiones ni tampoco si es amateur o profesional.

Un episodio lamentable y que terminó con al menos un chico de 18 años desfigurado se produjo días atrás en City Bell. Y parte de la triste escena quedó filmada por una de las mamás damnificadas.

Según denunciaron quienes fueron agredidos, todo ocurrió el lunes pasado en el complejo El Encuentro ubicado sobre el Camino Centenario entre 446 y 449. Allí se disputaba un torneo organizado de manera privada por al menos dos hombres que alquilaron el predio.

"El torneo lo jugaban chicos y jóvenes que van desde los 18 hasta los 30 años aproximadamente. Todo empezó con un roce normal de un partido a partir de una falta, que fue subiendo de tono y desencadenó en empujones", le relató a EL DIA la mamá de unos de jugadores del equipo correspondiente al barrio Martín Fierro de City Bell.

"El tema es que se metieron adultos y otro equipo que esperaba afuera, todos adentro de la cancha y a pegarle a los nuestros. Nosotras éramos tres madres y hasta con nenes chiquitos que tuvieron que padecer semejante escena", contó schokeada.

Pero la indignación y la bronca no termina ahí: "Mas allá de la organización, nadie asistió al pibe herido y se lavaron las manos. No me dieron ni gasas, ni llamaron a nadie. Siguieron jugando el torneo como si nada e hicieron abandono de persona. Si no es porque estábamos las mamás, este caso era otro Fernando Báez Sosa", sentenció la mujer.