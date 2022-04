Rusia avanza en su propia red SWIFT y dispara el alerta en la banca mundial

Mientras prosigue con el bombardeo a Ucrania, el gobierno ruso avanza en un proyecto para crear un modelo de comunicación interbancaria paralelo al sistema SWIFT, que es el que predomina en el mundo. De esa forma, busca fundamentalmente contrarrestar el bloqueo de cuentas por parte de las potencias occidentales. La iniciativa inquieta a las potencias occidentales, que temen que pueda desestabilizar el sistema bancario vigente a partir de la idea del gobierno ruso de incorporar a otras potencias afines como India y China.

Cabe recordar que a partir del proceder belicista de Rusia sobre Ucrania, el bloque integrado por los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea aplicó en el sistema SWIFT un bloqueo de las cuentas rusas, incluyendo los bancos. Con lo cual el proyecto ruso procura en cierto modo dejar de depender de la red vigente y formar otra de similares características con otro bloque de países por fuera de la línea de las potencias occidentales.

El SWIFT es un sistema clave para la actividad de los bancos, desde transferencias, créditos, operaciones de comercio exterior, uso de tarjetas de crédito y operaciones a través de cajeros automáticos, entre otras funciones. Consiste en una combinación de números y letras de entre ocho y once dígitos que se usa para identificar el banco de destino de una transferencia internacional. Ese conjunto implica una red de alta seguridad que conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo.

A partir del bloque, los bancos rusos deben operar con herramientas más rudimentarias como el fax y las conexiones bilaterales con las demás entidades. Según analistas, en occidente temen que esta red, de implementarse, tenga éxito, sume aliados y vaya en desmedro del modelo SWIFT clave en la economía y las finanzas en todo el mundo.

En 2014, tras la invasión a Crimea, Rusia recibió también sanciones económicas. Tras ello, el banco central diseñó la red SPFS (System for Transfer of Financial Messages) de menor seguridad que el código SWIFT. Allí, sólo opera 400 empresas (principalmente rusas) y 23 bancos usan la red SPFS (de Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Alemania y Suiza), contra más de 11.000 que prefieren el SWIFT.