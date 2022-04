Luis Ventura: con la muerte de su hermano confesó una fuerte y conmovedora historia familiar

Luis Ventura reveló una fuerte historia familiar tras la muerte de su hermano. Conmovido, el periodista sorprendió con un impactante relato sobre la vida de Carlos Alberto, quien falleció este lunes a los 82 años de un cáncer de pulmón.

El fallecimiento de Carlos Alberto Luna, el hermano mayor de Luis Ventura, fruto de una relación fallida que la madre del periodista tuvo en su adolescencia con un hombre que la abandonó, conmocionó a el ambiente artístico.

Así, en medio del último adiós a su par, el presidente de APTRA contó detalles del fallecimiento de su hermano mayor, quien durante 18 años pensó que era su tío materno.

"Mi hermano vivió toda la vida como un dandy, de grande, pero tuvo una infancia y una juventud muy difícil. Para mí fue el 'tío Chichi' hasta los 18 años. Hasta que un día me agarró y me dijo: 'Yo no soy tu tío, yo soy tu hermano'".

Y recordó: "imaginate el golpe para mí, emotivo, y empezar a comprender lo que fueron años de postergación y años que nos perdimos de amarnos como nos disfrutamos todo el tiempo que vino después. Era otra cultura, otro formato de familia, otra sociedad, mucho más castradora".

"Mi vieja fue una santa. Y mi viejo, un santo. Yo he tenido una infancia y unos padres maravillosos. Nosotros nos criamos con mi hermano más chico, que lleva el apellido Ventura como yo, que es el apellido de mi padre y estoy pensando seriamente en incorporar el apellido Luna, que es el de mi madre, y firmar como Ventura Luna, porque no quiero dejarlo afuera al Negro, a Chichi, el Cabezón, con todos los apodos que tenía", agregó el periodista.

Respecto de la enfermedad que le quitó la vida a su hermano, Luis Ventura señaló: "había tenido varios anuncios de pólipos en la zona testicular. Era muy desbolado. La peor enfermedad que pudo haber tenido es haber sido tan sano. Por eso el cáncer de pulmón se lo devoró en un par de meses, se lo comió crudo. Las últimas veces que lo vi lúcido, antes de que le empezaran a hacer los rescates de morfina, me decía: 'Negro, dejame ir, deciles que me dejen ir’'. Y los hijos no querían saber nada con soltarle la mano, estaban aferrados a su viejo".

Finalmente, recordó la dura historia de vida de su hermano. "mi vieja quedó embarazada a los 17 años, un rufián, un hijo de mil putas que se borra, que no sólo no deja el morfi para el embarazó que dejó, tampoco dejó un techo ni el apellido y mi hermano la pasó mal cuando era pibe, hablar con él era realmente un Harvard de lo que no se debe hacer...", aclaró al respecto. Y a modo de despedida Ventura subió a sus redes sociales: "ya nos volveremos a encontrar. Seremos hermanos hasta la eternidad".