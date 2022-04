Santa “A” va por la recuperación ante Quilmes

Santa Bárbara “A” buscará recuperarse de la derrota que sufrió ante Italiano “A” (2-1), cuando hoy a las 16 reciba a Quilmes por la quinta fecha del Metropolitano de Primera División de hockey femenino. A continuación, los partidos de los equipos platenses: Primera B: San Martín vs Santa “B”. Primera C1: San Fernando “B” vs San Luis “A” y Hebráica vs Universitario “A”. Primera C2: Q.H.S “A” vs Estudiantes “A”. Primera D1: Universitario “B” vs Italiano “C”. Primera D4: Banade vs Santa “C” y Santa “D” vs Racing. Primera E1: San Luis “B” vs Banade “B” y Everton vs B.A.C.R.C “C”. Primera E2: Quilmes “E” vs Universitario “D” y Asoc. del Sur vs Santa “E”. Primera E3: Municipalidad de Vicente López vs Gimnasia “A” y Universitario “C” vs San Martín “D”. Primera E4: Santa “F” vs Los Pinos y Estudiantes “B” vs Q.H.S “B”.