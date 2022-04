VIDEO. Así fue el múltiple choque en avenida 32, que terminó con un auto dado vuelta

Se conocieron las imágenes del cinematográfico múltiple choque ocurrido esta mañana en 32 entre 20 y 21 (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-4-20-10-29-0-carambola-de-choques-en-32-entre-20-y-21-policiales). El siniestro quedó registrado por las cámaras de seguridad del COM y allí se puede ver cómo se sucedieron los hechos.

Según informó personal policial, no hubo que lamentar personas heridas, por lo que no se requería la asistencia de SAME. Personal de Tránsito colaboró con la grúa de acarreo para desplazar los vehículos hacia un costado de la calzada, mientras que las partes intercambiaron documentación y se retiraron.

En el mismo participaron un total de cuatro vehículos: Peugeot 504, Subaru Impreza, Fiat Punto y Citroen C3.

Tal como informó EL DIA esta mañana, la carambola habría sido iniciada por el Subaru de color gris al volcar, luego de recibir "un toque" de parte del Peugeot 504. Según los trascendidos, el primer vehículo impactó al C3 que circulaba por la zona, en tanto el 504 hizo lo mismo con el Fiat Punto.