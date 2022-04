Los médicos platenses ya se movilizan en La Plata contra el IOMA

Los médicos platenses realizan esta mañana la marcha que convocaron para reclamar al IOMA por mejoras en los honorarios y condiciones de trabajo, en el marco de un paro de actividades que afecta a unos 400.000 afiliados de la obra social de los empleados bonaerenses. En la sede de la Agremiación Médica Platense los profesionales se congregan para movilizarse pasadas las 11 y así visibilizar su problemática.

En autos, con banderas, carteles y tocando bocina los médicos platenses se hacen escuchar en medio de una medida de fuerza que, a diferencia de otras veces, incluye la reprogramación de turnos para las consultas y prácticas que tenían para esta jornada. Desde las 10 empezaron a congregarse en la sede de la AMP, de 6 entre 55 y 56, y llegarán pasado el mediodía a las oficinas centrales del IOMA. Por calle 6 irán hasta Casa de Gobierno y luego culminará la marcha en 46 entre 12 y 13. Este es el recorrido completo que realizarán los manifestantes, que causa un importante congestionamiento vehicular en la zona céntrica de la Ciudad:

Lo cierto es que las negociaciones entre las partes están trabadas, luego de que el Instituto ofreció un 36 por ciento de aumento para consultas y prácticas, y agrega otro 30 por ciento para los profesionales que utilicen para las consultas las herramientas digitales que creó la obra social.

Los profesionales rechazan esa propuesta porque entienden que “no es para todos los médicos; el sistema genera confusión; no depende del profesional solamente; y tendrá el control exclusivo de IOMA”. Se remarcó desde la Agremiación que durante la jornada de hoy, los médicos y las médicas nucleados en la AMP no atenderán a los afiliados y afiliados bajo la cobertura del IOMA, con excepción de los casos que revistan carácter de urgencias.

Bajo el hashtag #IOMA precariza, que ya comenzó a viralizarse en las redes de la Agremiación Médica Platense y de médicos y médicas de la ciudad, la medida de fuerza “es el corolario de un conflicto que creció en las últimas horas, a partir de la difusión desde el Instituto de una oferta de aumento que las autoridades de la AMP rechazaron en duros términos: “La oferta de un 66 por ciento es falaz y mentirosa; en realidad IOMA nos ofreció un 36 por ciento lineal a todas las prestaciones que se realizan a través de la AMP”, explicó el presidente de la Agremiación Médica Platense, Pablo Romero.

El titular de la Agremiación aclaró que “de ese 66 por ciento del que habla el presidente del IOMA un 30 por ciento corresponde a un incentivo por el uso de herramientas digitales que no están del todo desarrolladas ni del todo difundidas por el Instituto y, además, el IOMA puede dar ese incentivo sin necesidad de incorporarlo a la negociación por la recomposición de honorarios”, aclaró Romero.

Desde la AMP reclaman, en principio, cerrar el incremento correspondiente a 2021 y avanzar con el de este año. “El diálogo está abierto. Nunca lo hemos cerrado. De hecho estamos esperando una respuesta a un contrapropuesta que hicimos del 45 por ciento a agosto”, dijo Romero. Y enfatizó “que quede bien en claro que nosotros no cortamos el diálogo, no cerramos la negociación, y la oferta que llegó no es del 66 por ciento lineal, es de un 36 por ciento, muy por debajo del 45, que es el porcentaje que la Provincia cerró con los médicos del sector público”.

Además de la recomposición de honorarios, en la mesa de negociación, la AMP presentó otros reclamos ante el Instituto: manejo “discrecional” del padrón; pérdida de la libre elección del médico y lugar de atención; deudas con el sector; atraso en la actualización del nomenclador; y los honorarios en internación.

En el desglose de las demandas los médicos remarcan que “IOMA impide el ingreso de nuevos médicos/as que eligen trabajar a través de la AMP mientras precarizan a los profesionales que deben facturar sus honorarios a una empresa gerenciadora en los policonsultorios y/o a través de entidades sanatoriales”.

Hay una “pérdida solapada y paulatina de la libre elección del médico y del lugar de atención. Utilizan como argumento que ofrecen una cobertura al 100 por ciento en los policonsultorios sin decir que en La Plata existen más de 2.000 médicos/as agremiados/as que atienden sin copago, es decir, sin costo para afiliados/as”, remarcan en la agremiación.

Los profesionales de la salud también indican que “hay atraso sistemático y voluntario en el pago de las obligaciones del Instituto” y sobre la actualización de las prácticas remarcan que “no se puede seguir trabajando con un nomenclador de prácticas que data de 1958”.

Con respecto a los honorarios en internación, “hay incumplimiento del compromiso asumido en la mejora de los honorarios de los médicos internistas. EL IOMA hasta el momento, no hace más que denigrar el trabajo de los profesionales de la salud y poner en riesgo la atención de calidad de sus afiliados y afiliadas”.

QUÉ DICE IOMA

En tanto, desde el Instituto indican que el 13 de abril pasado se hizo una propuesta a los médicos que incluyó distintos aspectos.

“Hubo incorporación de todos los profesionales categoría A al padrón de prestadores; hay un incremento retroactivo para cerrar el año 2021 e igualar la inflación; un incremento del 66 por ciento para las consultas y 36 por ciento para el resto de las prestaciones; y un adelanto en el cronograma de pagos.

Sobre la incorporación de profesionales al padrón, desde la obra social dijeron que “ya fueron incorporados todos los nuevos médicos agremiados categoría A solicitados por la AMP. Además, el IOMA se compromete a discutir y formalizar un procedimiento en el plazo de 30 días para incorporación de nuevos profesionales, definiendo los criterios a tal efecto”.

En referencia a los aumentos, hay dos aspectos. Sobre 2021, un retroactivo para cerrar ese año e igualar la inflación.

Se trata de “un 5,7 por ciento calculado sobre el valor de los aranceles de febrero de 2021 con el fin de alcanzar el 50,7 por ciento -porcentaje de la inflación para todo el año según índices oficiales. En el caso de la consulta, el incremento se calcula sobre el monto que abona IOMA y el copago de cada categoría. No hay aumento de copagos para el afiliado, todo el incremento lo abona el IOMA. Estos valores son aplicables en forma retroactiva desde enero 2022”.

Con respecto a 2022, “por un lado, un incremento, no cerrado, para todo el año, de 36 por ciento (escalonado con un 12 por ciento en marzo, 9 por ciento en julio y 15 por ciento en agosto. Estos valores se calculan sobre los aranceles vigentes a enero de 2022, teniendo en cuenta el incremento indicado en el punto anterior”.

A su vez, señalan que el restante 30 por ciento se otorga en el valor de la consulta médica por el programa de calidad y uso de herramientas digitales.

Se calcula computando el copago sin aumento del mismo para el afiliado. Está supeditado a la utilización de herramientas digitales –token, receta digital, AIO- y al no cobro indebido al afiliado. Esta línea de incremento se otorga en respuesta al reclamo de jerarquización y revalorización de la consulta médica.

En el mes de julio las partes se obligan a sentarse nuevamente para la revisión de los aranceles para lo que queda del año.

En tanto, sobre el adelanto del cronograma de pagos a 30 días, el Instituto aclara que implica “anticipar el cronograma de pagos actual, mediante la cancelación de las obligaciones emergentes del convenio, de manera que los pagos se puedan realizar a los 30 días de presentada la facturación por parte de la entidad, en vez de a 60 días. Por lo tanto este año se cobraran 13 meses y no 12”.

También resaltan en IOMA otros aspectos: “los adicionales se liquidarán por profesional, no siendo susceptible de descuento alguno por parte de la Entidad, con excepción de los casos en que la retención sea ordenada por ley. El programa de calidad involucra de manera inseparable, además, un aumento de la accesibilidad económica del afiliado mediante la cobertura 100 por ciento del copago por consulta médica – hoy a cargo del afiliado- para profesionales de categoría B, engrosando así la cantidad de profesionales disponibles con cobertura integral. A partir de la implementación del Programa los profesionales categoría B no podrán percibir suma alguna de los afiliados por la consulta médica, en concepto de arancel diferenciado de su categoría. El pago se efectuará en las mismas condiciones que hoy se abona la cobertura del copago categoría A”.