“Me ordenaron el cese”: otra polémica en Medicina con una prestigiosa docente e infectóloga platense

La facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata ordenó el cese en sus actividades de la doctora Silvia González Ayala y la decisión parece ser el puntapié inicial de una nueva polémica en esa unidad académica.

Con fecha 19 de abril, y la firma de la vicedecana Mónica Esther Ferreras, la resolución 392 define "ordenar el cese de la Profesora Doctora Silvia Elena González Ayala en los cargos de profesor titular rentado semi-dedicación ordinario de la cátedra de Infectología de la carrera de Medicina y profesor titular rentado simple interino en la asignatura de enfermedades infecciosas de la Ex Escuela de Recursos Humanos del Equipo de Salud -carrera Licenciatura en Obstetricia-, a partir del 20/04/22, en virtud de haberse cumplido el plazo establecido en el Art. 8º de la Resolución 1067/18 de la Universidad".

En la resolución se argumenta que González Ayala "con fecha 10 de junio de 2019 efectuó la opción por la cual solicitó el cierre de cómputos", que "con fecha 15 de marzo de 2021 se hizo entrega a la mencionada docente de las respectivas certificaciones de servicios y remuneraciones", y "que se ha cumplido el plazo previsto en el Art. 8º de la Resolución 1067/18 de la Universidad".

En su descargo, González Ayala asegura no haber solicitado el trámite jubilatorio, que el cierre de cómputos "fue enviado desde el Rectorado" y que si bien no cree ser "imprescindible, considero que puedo seguir prestando servicios".

En el texto, González Ayala deja en claro en ningún momento inició el proceso para jubilarse y que en una entrevista con el decano Juan Basualdo "me comunicó que era un trámite de rutina y que estaba en la misma situación".

También señala que le llamó la atención "el léxico" utilizado en la resolución y realiza una fuerte crítica a lo que se vive en Medicina al señalar "la situación de profunda crisis en la que se encuentra el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta

Unidad Académica marcado por la pérdida de valores, una disminución sostenida de la calidad educativa, el sesgo político (no visto en las últimas décadas) en la transmisión de conocimientos en algunas Cátedras, la pérdida de la relación docente/Estudiante, entre otros".

En otro párrafo agrega que "debo dejar constancia de lo que esta decisión implica en la Carrera Licenciatura en Obstetricia, por cuanto el personal docente de planta está limitado a tres (3) cargos y una Becaria y el número de

Estudiantes para este Ciclo Lectivo es docientos sesenta (260). Le agradeceré tenga a bien informar el/os Profesores que se hará/n cargo de las respectivas Cátedras con el fin de realizar la transferencia del banco de datos para los Exámenes y las bases para que continúen con el proceso de Programación", al tiempo que "solicito la correspondiente autorización para desarrollar la actividad programada para el próximo lunes 25". Y cierra "deseándole éxito en la nueva etapa de la gestión que se iniciará el 28 del corriente".

Su salida de la cátedra de enfermedades infecciosas de carrera de Licenciatura en Obstetricia implica que en la asignatura sólo queden un profesor adjunto, un ayudante diplomado y una becaria para 260 alumnos.

González Ayala estuvo hasta anoche dando clase a sus alumnos sin saber que para ese entonces ya estaba cesanteada en sus actividades ya que recién cuando regresó a su domicilio recibió la noticia de la llegada de la resolución. "No me sorprendió por los rumores, pero no pensé que iba a ser tan rápido", le dijo a eldia.com.

Inició su carrera como Ayudante Alumno por concurso en la Cátedra de Histología y Embriología a cargo del Prof. Dr. Julián Echave Llanos, a mediados del año 1968, y todos los cargos los obtuvo por concurso hasta alcanzar el de Profesora Titular en la Carrera de Medicina.

En la carrera Licenciatura en Obstetricia fue designada por el director de la carrera, el Prof. Grosso Sheridan, en 1981.