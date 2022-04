VIDEO. Yanina Latorre reveló la millonaria estafa que involucra al entorno de sus hijos

Un verdadero escándalo generó una estafa millonaria que involucra al entorno de los hijos de Yanina Latorre. Fue la propia panelista del programa de LAM quien contó cada detalle de este insólito episodio que dejó a todos con la boca abierta.

La protagonista de esta historia, digna de una película, es una compañera de colegio de Dieguito Latorre, su hijo menor, y arrancó con un audio de la mujer del ex futbolista y ahora comentarista que se volvió viral. Allí ella hace un relato pormenorizado del robo que llevó a cabo una joven con un mecanismo por demás ingenioso: le sacó fotos a las tarjetas de crédito de su círculo íntimo para hacer múltiples compras por cifras millonarias.

LEA TAMBIÉN Una explosión de memes por la estafa de la amiga del hijo de Yanina Latorre

Lo cierto es que tras conocerse la noticia la propia Yanina dio su testimonio en el programa de De Brito y dio cuenta de cómo se resolvió este conflicto entre el grupo familiar del colegio del joven. Según contó, "yo no di a conocer nada. Hace 15 días que viene esto. No lo quería dar a conocer. Estamos hablamos de una menor de edad. Fue al colegio con Dieguito, conozco a su familia".

Luego agregó que "se lo conté a Lola en un audio de 10 minutos. Lola se lo mandó al grupo de sus amigos. Cuando se filtró las mamás del colegio se enojaron. Esta chica hizo muchas compras online, no se dieron cuenta". Por otro lado, reveló que qué sucedió cuándo la madre de la supuesta estafadora, de 17 años, se enteró de lo que había hecho su hija. "La mamá de la nena me reenvía un audio. 'Qué lastima lo que estoy escuchando', me dice y me aclara que tenía errores de información del audio. En ese momento yo le dije 'Tu menor problema soy yo ahora'", dijo Latorre.

Lo cierto es que la familia de la menor se hizo cargo del dinero que robó y se lo devolvió a cada uno de los estafados. En ese sentido la panelista sostuvo: "La mamá estuvo muy bien. Cito a todas las damnificadas con horarios, pidió perdón, devolvió hasta el último peso. Eran muchos meses de tarjeta de crédito".

Sobre la lista de gastos se encuentran pasajes de Uber, vuelos, noches en el Hotel Sheraton, ropa, carteras y diversos accesorios. "Ha robado a amigas, madres, hermanas. Hasta ahora sabemos que gastó 25 mil dólares. Fotografió 25 tarjetas, las puso en Paypal y empezó a gastar", reveló sobre el mecanismo que utilizó la joven para realizar las compras.

Más tarde se filtró el pedido de perdón que hizo la estafadora. "Me siento una mierda y no me estaría dando la cara para ir a decirte esto. Pero a tu tarjeta le saqué fotos y a la de tu hermana también. Las usé. Estoy muy arrepentida. No sé por qué lo hice. Sé que no vas a poder entender esto, ni yo lo entiendo. Tipo, nada va a justificarlo. Perdón, hoy estoy haciendo las cuentas de todo lo que les gasté a las chicas. Tipo, posta, tengo un problema enorme", le escribió a uno de los damnificados.