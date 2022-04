Una explosión de memes por la estafa de la amiga del hijo de Yanina Latorre

La estafa que contó Yanina Latorre, que involucra a una amiga de su hijo Dieguito, es digna de una película (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-4-21-8-32-0-yanina-latorre-revelo-la-millonaria-estafa-que-involucra-al-entorno-de-sus-hijos-espectaculos) . La panelista de LAM brindó los detalles de la maniobra que utilizó "Lola", una joven tiktoker, quien le sacaba fotos a las tarjetas de crédito de amigos y familiares para luego hacer gastos millonarios.

Es por eso que las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad y los usuarios de Twitter provocaron una explosión de memes sobre este insólito episodio. Mirá esta selección y no dejes de reírte:

estoy llorando de la risa con eso de q a las familias de las pendejas q estafo lola meyer se les re paso un gasto de UN MILLON DE PESOS cuando yo ayer movi los unicos 1300 pesos q tenia en la tarjeta para comprarme una entrada y a las dos horas me llego este mensaje pic.twitter.com/NFSszm9daN

yanina latorre hablando de lola meyer y diciendo q los papás no se daban cuenta porq eran 200 300 400 dólares lo q las chicas gastaban normalmente y mi papaaaa!!!! pic.twitter.com/t8bzznTcQA

En relación a lo de Lola Meyer voy a citar al filósofo contemporáneo, Pablito Lescano cuando dijo:



"Porque si un negro corre dicen que ese robó

Vamos a llevarlo preso que algo se afanó

Y si un cheto lo hace, no, no

Ese pibe no robó"