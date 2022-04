VIDEO. Tenía perimetral, fue con su hija de la mano hasta el trabajo de su ex y le llevó la notebook

Un hombre usó como escudo a su pequeña hija de 7 años para robarle una computadora a su ex pareja. El caso que ocurrió en los primeros días de abril pero recién se conoció por estas horas, se produjo en un comercio de La Plata.

"Le escribí a la vecina para que llame al 911 y ahí se lleva la computadora", relató V., la víctima. "Estuve esperando una hora y media y no pasó nadie. Y recién hoy, quizás por la viralización, me darán un botón antipánico", expresó en diálogo con TN.

"Él tiene la perimetral, "pero la Justicia me dijo que 'todavía no está notificado, por lo que no está incumpliendo", detalló la mujer.

En otro tramo de la entrevista, ella contó también que en una situación "me robó las llaves del departamento, tuve que cambiar la cerradura. Sigue en el grupo de vecinos donde vivo. Y le pedí a la administradora que lo saque y me dijo que no se quería meter".

"Quiero que lo vean porque no quiero que ninguna chica pase lo mismo que yo. Él anda impune, yo tengo que estar escondida", pidió.