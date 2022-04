El blue cerró la semana en alza, 8 pesos más caro que el lunes

El dólar blue volvió a subir por cuarto día consecutivo y consolidó la tendencia alcista que se manifestó desde el inicio de la semana. Así, su valor aumento 8 pesos entre el lunes y el viernes, el incremento más alto registrado desde enero pasado.

Concretamente ascendió 1 pesos ayer con relación al jueves y se vendió en 203 pesos en la city porteña. Así, lo cual la brecha con la cotización oficial se amplió al 77,7 por ciento.

El dólar paralelo cerró por encima de los 200 pesos por segunda rueda consecutiva, luego de 11 jornadas operando entre los 195 pesos -mínimo desde octubre- y los 199,50 pesos.

A partir de la disparada de los dólares financieros, el informal dejó de ser el más caro del mercado, al verse superado por el MEP y el CCL, que llegaron a cotizar ayer arriba de 209 pesos.

El precio máximo del blue en lo que va del año se vio a fines de enero cuando estuvo por encima de los 223 pesos, previo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

En lo que va del año, el blue acumula una caída de 5 pesos, después de terminar 2021 en 208 pesos.

Durante el año pasado, registró un alza de 25,3 por ciento ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9 por ciento). Igualmente, sólo como referencia, en 2020 había mostrado un brusco salto de 111 por ciento (frente a una inflación de 36 por ciento).

El oficial

Mientras, el dólar oficial cerró en 119,69 pesos, con una suba de 11 centavos en relación a la víspera. En el mercado bursátil, en tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 2,5 por ciento, a 208,79 pesos; mientras que el MEP aumentó 1,9 por ciento, 208,11 pesos.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 14 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de 114,23 pesos.

Así, el dólar con el recargo de 30 por ciento -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de 155,59 pesos por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35 por ciento sobre la compra de divisas, 197,48 pesos.

Por otro lado, el riesgo país avanzó 1 por ciento hasta los 1.738 puntos básicos.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada con compras por casi US$ 15 millones, mientras que en la semana acumuló US$ 152 millones y en el mes está en el orden de los US$ 174 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 171,889 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 39 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 356 millones.