Pedido de justicia y placa en homenaje a Gian Luca Arcuri, el jugador de Gimnasia asesinado

Aún en medio de la conmoción que provocó la trágica muerte de Gian Luca Arcuri en Ensenada, el joven de 23 años embestido por un auto en el Camino Vergara cuando volvía a su casa en bicicleta, compañeros de Gimnasia realizaron un emotivo homenaje en la cancha de hockey, en la previa de un partido donde elevaron nuevamente un fuerte pedido de justicia.

Arcuri era jugador del Lobo en la mencionada disciplina, y este domingo el plantel, en conjunto con los responsables del área del Club y presencia de familiares del joven, celebraron un acto donde colocaron una placa en el predio con la leyenda "Gian Luca Arcuri, siempre acá es mejor".

Además se hizo un minuto de silencio, se hizo entrega de una placa y los jugadores triperos posaron con una bandera redoblando el pedido de justicia por Gian Luca. Asimismo estrenaron una camiseta especial con el nombre del jugador.

“QUEREMOS JUSTICIA”

Alexis Bulus Zabala, el abogado de la familia expuso hace días atrás que “no se puede entender que esté prevista una pena tan chica, tan poca y tan escasa para el acusado”.

“Una condena de 3 a 6 años. Es muy poco lo que está enfrentando el acusado. Queremos un cambio de calificación legal. Queremos ‘justicia’ porque es la única paz y la única tranquilidad que se le puede dar a la familia. Es lo único que le queda porque Gian ya no está. No queremos que se repliquen estos casos. La justicia debería ser tajante y endurecer las penas de alguna forma para que estos hechos no se vuelvan a cometer”, expuso el letrado.

Y añadió: “Creemos que hay un dolo eventual y que el acusado tuvo que haberse representado de alguna manera que yendo a esa velocidad, alcoholizado y dejando una persona tendida en el suelo, se podía provocar esto. “Nosotros pedimos a la persona que haya visto algo que se presente el UFI 10 que queda en 55, entre 9 y 10, de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde. Aportaría mucho”.

El acusado, Lucas Terminiello (29), manejaba un VW Gol, con el que, según se indica en la causa, atropelló al joven y luego escapó del lugar sin prestarle asistencia a Gian.

Demás está decir que su declaración en sede judicial, aludiendo a que pensó de que había aplastado a un animal, generó una reacción de repudio masivo. Para el abogado de la familia Arcuri esta afirmación da cuenta de que estaba consciente de lo que había hecho.