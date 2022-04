Masiva marcha por Gian Arcuri: reclamaron justicia y cambio de carátula

En medio de un clima de desconsuelo y aflicción, familiares y amigos de Gian Luca Arcuri se movilizaron ayer por el centro de Ensenada para reclamar “justicia” por el joven estudiante de Psicología e integrante del equipo de hockey de Gimnasia y Esgrima La Plata al cumplirse una semana de su trágica muerte.

La Plaza Belgrano de dicha localidad fue el punto de encuentro de cientos de personas que se acercaron con pancartas con la foto de Arcuri y con el profundo deseo de brindar apoyo a la familia tanto en el duro momento en el que vienen atravesando como en el reclamo que vienen realizando a la Justicia.

Desde las 17 horas, el paisaje de la plaza principal de la ciudad de Ensenada cambió drásticamente. Los abrazos y las lágrimas se apoderaron de la escena así como también los recuerdos y las anécdotas vividas junto a este joven muy querido en los distintos ámbitos de los que formaba parte.

Alrededor de las 18 horas, las decenas de asistentes de todas las edades que se reunieron en la Plaza Belgrano iniciaron a paso lento la marcha hacia la comisaría primera de dicha localidad para llevar de forma simbólica sus demandas con respecto al caso. Tal como estaba previsto, la nutrida columna avanzó por calle La Merced y casi una hora más tarde arribaron a su destino.

Allí dejaron planteado de forma simbólica el pedido que vienen realizando desde el pasado sábado cuando se conoció la carátula de la causa que investiga el accidente fatal en el que perdió la vida.

En este sentido, Jorge Arcuri, hermano de la víctima, hizo especial hincapié en el cambio de carátula que necesita la causa y además hizo un llamado a la solidaridad a la comunidad para que aquella persona que haya visto o se haya enterado de algo se presente ante la fiscalía que instruye la investigación y aporte los datos que tenga.

“Necesitamos testigos”

“Se siente raro. Nunca me sentí así en mi vida. Agradezco a toda la gente que nos vino acompañar. Insisto que si aparece algún testigo que lo haya visto manejar antes del hecho nos va dar una manito muy grande. Ojalá que nos puedan ayudar a hacer justicia por Gian que era un gran chico y una gran persona”, expresó Jorge en diálogo con EL DIA.

Por su parte, Matías, compañero de hockey de Gian Luca, sostuvo que en medio de este marco de dolor han recibido apoyo de parte de varios clubes, entre ellos Estudiantes.

“No hay palabras para describir todo el apoyo que recibimos. Con esta situación desaparecen todas las rivalidades. Nosotros como equipo nos encontramos “rotos” pero tenemos como motor cumplir con el pedido que nos hizo el padre de Gian que tenemos que estar fuertes por nosotros y fuertes por Gian para defender la camiseta y el equipo que eran sus grandes pasiones”, señaló.

“Él era una muy buena persona, muy atento y muy respetuoso. Seguía mucho a las chicas que yo entreno porque se consideraba hincha de esa categoría. Era un tipo muy comprometido, un hincha fanático de Gimnasia. A tal punto de agarrar la bicicleta y recorrer grandes distancias para poder entrenar. Con frío, con calor o con restricciones, el flaco era incansable en su deseo de entrenar y de mejorar. Siempre demostraba lo que nos quería y lo que no respetaba. Nosotros estamos acá para apoyar a la familia y al abogado que está a cargo. Claramente esto es una comunidad que está dolida. Nadie se merece un desenlace así de la vida”, destacó.

“Queremos justicia”

Alexis Bulus Zabala, el abogado de la familia expuso que “no se puede entender que esté prevista una pena tan chica, tan poca y tan escasa para el acusado”.

“Una condena de 3 a 6 años. Es muy poco lo que está enfrentando el acusado. Queremos un cambio de calificación legal. Queremos ‘justicia’ porque es la única paz y la única tranquilidad que se le puede dar a la familia. Es lo único que le queda porque Gian ya no está. No queremos que se repliquen estos casos. La justicia debería ser tajante y endurecer las penas de alguna forma para que estos hechos no se vuelvan a cometer”, expuso el letrado.

Y añadió: “Creemos que hay un dolo eventual y que el acusado tuvo que haberse representado de alguna manera que yendo a esa velocidad, alcoholizado y dejando una persona tendida en el suelo, se podía provocar esto. “Nosotros pedimos a la persona que haya visto algo que se presente el UFI 10 que queda en 55, entre 9 y 10, de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde. Aportaría mucho”.

Gian Luca se desempeñaba como jugador en el equipo de hockey del club Gimnasia y era estudiante de Psicología de la UNLP.

Lo arrollaron hace una semana cuando regresaba a su vivienda después de participar de un entrenamiento de la disciplina en la que se destacaba en el “Bosquecito”.

El acusado, Lucas Terminiello (29), manejaba un VW Gol, con el que, según se indica en la causa, atropelló al joven y luego escapó del lugar sin prestarle asistencia a Gian.

Demás está decir que su declaración en sede judicial, aludiendo a que pensó de que había aplastado a un animal, generó una reacción de repudio masivo. Para el abogado de la familia Arcuri esta afirmación da cuenta de que estaba consciente de lo que había hecho.