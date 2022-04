Efemérides

24 de abril de 1573

Parte la expedición de Juan de Garay: salió desde Asunción Don Juan de Garay con 80 mancebos, a bordo de un bergantín, escoltados por otras embarcaciones, con el objetivo de abrir puertas a la tierra y fundar una ciudad que le facilitase a Asunción la salida al mar. Remontaron el Paraná, río abajo, hasta que hacia noviembre de ese mismo año, el día 15, fundaría la ciudad de Santa Fe. Juan de Garay habría nacido en 1528 en un lugar por determinar del nordeste de la ya unificada Corona de España.

24 DE ABRIL DE 1999

Un estreno a sala llena para el “Chicago Night Club” de los pacientes de Romero: en la platea no hubo un solo claro y se mezclaron pacientes y visitantes en el heterogéneo público que vio la obra “Chicago Night Club” en el teatro del hospital de Romero, una comedia ambientada en los Estados Unidos en años de la Ley Seca e interpretada por pacientes del hospital. Los ojos de los espectadores no se apartaron por un instante de ese escenario donde las divertidas andanzas de Al Capone, su novia de turno Lulú y su mano derecha “Lucky” Luciano, se desarrollaron entre autos de utilería y réplicas de instrumentos de viento. Sobre el final, Lulú y Capone desplegaron una bandera con una frase a través de la que ya no hablaron los personajes, sino los actores: “Gente de mi pueblo, jamás dejes de venir, aunque hoy esté internado, yo también soy porvenir”, decía. Los aplausos que siguieron indicaron que la obra cumplió su principal objetivo: la integración del paciente neuropsiquiátrico con la comunidad. El hospital Alejandro Korn, de Melchor Romero, cumplía 115 años. Y esa comedia de gángsters interpretada por pacientes del hospital fue el remate de un día de festejos en que el neuropsiquiátrico estuvo abierto a la comunidad como una forma de destruir los mitos y prejuicios que se asocian con la locura. “La obra de teatro, como las maratones y los corsos abiertos al público tienen por objeto acercar al paciente neuropsiquiátrico a la comunidad y destruir los prejuicios que se asocian a la locura”, explicaron en su momento en el nosocomio. Y los resultados de esa apertura, dijeron en el hospital, comenzaron a notarse: “La gente empieza a entender que un neuropsiquiátrico no es un lugar donde la gente está recluida para siempre. El 92% de los pacientes que se internan en el hospital se externa en un lapso de 120 días y poco a poco se pierde el miedo a los hospitales de salud mental y a los pacientes que se atienden en ellos”.