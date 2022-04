GPS para padres al volante

UN LIBRO

“Psicología para padres”, Valeria Becerra: ¿te cuesta enfrentar los temores y preocupaciones de tu hijo? Reconoces cual es tu estilo de crianza?. ¿Te considerás un buen padre?. Valeria Becerra, licenciada en psicología y especialista en la atención clínica de niños, nos invita a navegar en esta práctica guía, que aborda las preocupaciones más comunes de los padres de hoy: adicción a la tecnología, educación sexual, bullying, trastornos de ansiedad e hiperactividad, entre otros. En Psicoguía para padres encontrarás todas las respuestas y las herramientas que necesitas para llevar a cabo una crianza exitosa.

EN YOUTUBE

Guíainfantil.com: ¿qué ocurre cuando los padres están estresados? ¿Y si el origen del estrés de nuestros hijos estuviera en nosotros, los padres? Úrsula Perona, psicóloga infantil y divulgadora, contesta a estas preguntas dentro del V encuentro #ConectaConTuHijo, organizado por el canal de Youtube Guiainfantil.com, en donde además hay muchos otros contenidos para padres.

UN PODCAST

“Padres”, en Spotify: padres es un podcast que pretende explicar a todos los padres primerizos, estresados y en apuros, todos aquellos conceptos, experiencias y detalles, de la crianza, los bebés y los niños en general. Porque la vida de papi y mami no es sencilla, ni fácil, ni tampoco relajada. Porque intentamos llegar a todo, todos los días, e irnos con todas las tareas hechas a la cama. Pero no, lo siento, no lo conseguimos.

A cargo de este podcast sin carnet, Papá Capotinas (Borja) y Mamá Capotinas (Cris), fundadores de una marca de ropa para bebé hecha a mano en Asturias abordan diversas e interesantes temáticas.