Un hombre lucha por su vida tras ser apuñalado en la ingle durante un robo

En el marco de un nuevo hecho de inseguridad, un hombre de 44 años pelea por su vida tras ser apuñalado en la ingle durante un robo en la localidad de Los Hornos.

Según informaron sus familiares, Pedro Gabriel Ayala (44) intentó defenderse y recibió un puntazo a la altura de la ingle, por lo que permanece internado en estado crítico en el Hospital San Martín.

El hecho sucedió el pasado jueves, alrededor de las 9 de la mañana, en 137 y 78. El hombre, vecino del barrio, caminaba junto a su hijo cuando fue sorprendido por dos sujetos.

Los delincuentes lo amenazaron y le exigieron que les entregue sus pertenencias. Al resistirse, uno de los ladrones lo apuñaló con un arma blanca, dejándolo tendido en el suelo.

El hombre de 44 años fue trasladado de urgencias al nosocomio ubicado en 1 y 71, con una herida en la zona inguinal, del lado izquierdo.

Minutos después, personal policial que cumple funciones en el hospital, dio aviso a sus superiores y se entrevistaron con los familiares de la víctima.

En la jornada de ayer, Pedro fue intervenido quirúrgicamente en una de sus piernas y esperan su evolución.

Por su parte, los atacantes hasta el momento no fueron detenidos, pero estarían identificados.

El sobrino del damnificado contó a EL DIA que los sujetos serían del barrio, conocidos como “los mellis”, apodo que usarían los jóvenes involucrados.

La denuncia fue radicada en la comisaría tercera de Los Hornos.

En la causa por “lesiones graves”, interviene la fiscalía en turno y el Juzgado de Garantías Nº 5 de La Plata.

“LO maté”

El hijo de la víctima, que estaba en el momento del ataque, contó que iban caminando cuando se cruzaron con estos dos sujetos. “Uno me dijo ‘qué miras’, como no le respondí me dijeron ‘dame todo’”.

Ambos se resistieron a entregar sus pertenencias y uno de los jóvenes le asestó una puñalada a su padre. “Lo maté”, gritó uno de los agresores, para luego salir corriendo.