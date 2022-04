“Toda mi vida soñé con este momento”

“Lo soñé toda mi vida”. Esa frase, con la sonrisa que la acompañó a la salida del vestuario visitante describe de la mejor manera el semblante de Bautista Kociubinski, que el viernes en Santa Fe vivió su día más feliz en el fútbol profesional. Sí, porque pudo firmar contrato hace un año, al tiempo debutar en el primer equipo y ser titular en varios partidos. Sólo le faltaba el gol que consiguó en el minuto 53 del segundo tiempo ante Colón, resultado que, como si fuera poco, le sirvió para que su equipo se asegurase la clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Fue uno de los últimos jugadores en salir del vestuario porque se habrá quedado relatando una y mil veces su gol a sus compañeros. Lo habrá visto con su celu no menos de 50 veces, solo y acompañado. Y debe haber respondido mensajes varios, de su familia y amigos. De todo lo que le pasó al juvenil de 20 años en su escala por el Cementerio de los Elefantes.

“Me tenía fe, por eso cuando Pitana sancionó la falta no dudé en pedir la pelota”

Fue el hombre del partido. Este medio lo esperó más de 40 minutos luego del juego y pudo compartir con él su emoción, la de un pibe que buscaba desde hacía varios partidos recuperar el lugar que supo tener hace unos cuantos meses atrás.

-¿Es el día más feliz de tu carrera como futbolista profesional?

-Sí, como lo venía diciendo este momento lo busqué y lo soñé mucho. Es una alegría enorme y una satisfacción enorme porque siempre me imaginé cómo sería hacer un gol en Primera y lo pude lograr. Además sirvió para que el equipo se clasificara a cuartos de final.

-¿Por qué decidiste patearlo vos?

-Después de los entrenamientos me quedo con Zapio (Franco Zapiola) y otros chicos más pateando tiros libres. Cuando Pitana lo cobró no dudé en pedirlo. Me tenía fe.

-Estudiantes hizo un buen partido pero por dos errores estuvieron en desventaja, ¿cómo lo maneja un juvenil eso?

-Sabíamos que era un partido para estar los 90 minutos concentrados y convencido de lo que hacíamos. No podíamos equivocarnos porque lo íbamos a pagar muy caro. Lamentablemente dos errores nos costaron goles y tuvimos que luchar desde atrás. Pero estábamos tan convencidos de lo que teníamos que hacer que fue todo más fácil.

“Tardé en patear porque la otra vez me apuré y fue a la barrera. Era la última pelota”

-Rompiste una racha larga de que Estudiantes no podía hacer un gol de tiro libre…

-Ojalá que sirva para segui así. No tenía el dato pero es una alegría enorme haber podido hacer un gol de tiro libre. Lo soñé mucho y que el gol haya llegado así es una satisfacción enorme.

-¿Cómo te adaptas a una función que no es la tuya para poder rendir de buena manera?

-Sé que no es mi posición pero yo trabajo para estar y dónde lo necesite el equipo y me lo pida el técnico. Lo importante es estar, ayudar al equipo. Si me tengo que adaptar a otra posición lo voy a hacer. De a poco me voy sintiendo más cómodo. Necesité una adaptación pero vengo trabajando en ese sector de la cancha desde hace un tiempo. El técnico me habla mucho y mis compañeros me ayudan. Creo que hice un buen partido más allá del gol.

-¿Por qué demoraste tanto para patearlo?

-Porque contra Central Córdoba tuve una jugada parecida y patee al arco y me apuré. Le pegué a la pelota y rebotó en la barrera. Me agarró en Pirata Czornomaz y me dio algunos consejos. Entre ellos que no me apure. Me acordé de eso y medí bien tomé mi tiempo y me concentré. Por suerte fue gol. Sabía que era la última pelota del partido.

-¿Para qué está Estudiantes en este semestre?

-Para seguir peleando partido a partido, ser copetitivos y confiar en nuestras posibilidades. Después el tiempo dirá para qué nos alcanza.