Lanata y el momento que dio el "sí": "Fue emotivo, lindo, cálido, romántico y muy bonito"

Después de haber dado otra vez el "sí", en una fiesta de la que participaron unos 120 invitados, este lunes Jorge Lanata contó en su programa de Radio Mitre cómo fue ese momento a partir del cual otra vez pasó del lado de los casados, ahora con Elba Marcovecchio.

En el pase habitual con Eduardo Feinmann, recordó lo emocionante que fue la ceremonia: "A mí me pasó una cosa. Yo soy católico, no soy practicante, pero soy un poco hipócrita porque cuando algo mal rezo. Pero después fue muy lindo lo que dijo Guiilermo Marcó, el cura, y a mí me pareció emocionante volver a estar en una situación así".

"Realmente era lo que sentía. El ámbito era emotivo, lindo, cálido. Era una cosa tierno, lindo, romántico también. Fue muy bonito", dijo Lanata, en referencia al momento religioso, previo a la fiesta que tuvo lugar en un salón de la localidad de Exaltación de la Cruz.

"Uno no puede no estar de acuerdo con las palabras que se dijeron, más allá que crea o no se crea, porque el amor es importante. Hablar de eso y hablar sinceramente, está bueno", agregó.

El casamiento que tuvo lugar el sábado último y la pareja había pedido que no le hagan regalos sino donaciones, que fueron destinadas al comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos. En principio se habrían recaudado unos 5 millones de pesos.

Entre los invitados estuvieron el ex presidente Mauricio Macri y Juliana Awada, la conductora Mariana Fabbiani y su esposo Mariano Chihade.

Además concurrieron Nicolás Wiñazki y su esposa Laura Ardito, el diputado Martín Tetaz, los abogados Mauricio D’alessandro y Mariana Gallego, colegas de Elba, los periodistas Luciana Geuna, Rolando Barbano y Maru Duffard, colegas de TN, Luis Majul, Marina Calabró y su pareja, Martín Albrecht, Rodolfo Barili y su pareja, Lara Piro, Diego Leuco y Sofía Martínez, Yanina Latorre y Chano; entre otros.

También estuvo la ex esposa de Lanata, Sara Stewart Brown, que fue una de las primeras en llegar, acompañada de Lola, la hija que tienen en común, y que tienen una gran relación como familia.