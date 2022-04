¿"El Polaco" tripero? Usó una musculosa de Gimnasia en MasterChef Celebrity

"El Polaco" sorprendió anoche a los platenses en "Masterchef Celebrity, La Revancha". Pero no por alguno de sus platos sino porque se mostró con una musculosa con el escudo de Gimnasia.

Eso abrió el debate sobre si el cantante simpatiza por el Lobo. Se sabe que su hija Alma es fruto de la relación con la modelo Valeria Aquino, con quien vivió en un country de nuestra ciudad. De esa conexión y que se haya mostrado con la indumentaria tripera se dedujo que podría tener algún vínculo con el elenco albiazul.

Pero a decir verdad, el propio protagonista contó que si bien fue criado en Quilmes y su padre era hincha de Lanús, él se hizo seguidor de Temperley desde los 11 años. "No tenía plata y me colaba para entrar a la cancha", contaba el cantante y aseguraba que "mi primer amor no fue una mujer, fue Temperley". En tanto, el año pasado ya se había mostrado con la camiseta del Lobo y fue cuando ensayaba con Barbi Silenci para actuar en "La Academia"

Lo cierto es que anoche "El Polaco" se quedó afuera de la competencia en una jornada dedicada a la cocina peruana. Así se transformó en el segundo eliminado del envío de Telefe ya que el jurado eligió la continuidad de Joaquín Levinton.

En su despedida el músico, que se llama Ezequiel Cwirkaluk, dijo que "me hubiese gustado quedarme un poco más. Me gusta cocinar y estar en Masterchef, pero es así, fue el peor plato de la noche. El ají de gallina me jugó una mala pasada". Luego agregó: "Me llevo siempre el mejor recuerdo de Masterchef, porque para mí, es algo que marcó mi vida. Siempre es un placer venir a poner mi granito de arena". Luego se retiró fiel a su estilo: cantando. Y eligió interpretar su famoso tema "Deja de llorar".