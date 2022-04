Aseguran que el Central perdió casi US$3.300 millones

Según estimaciones de la consultora Quantum, el Banco Central perdió en el primer trimestre del año casi US$3.300 millones, sin tener en cuenta el envío inicial de divisas que le giró el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de su acuerdo financiero con el Gobierno.

Esto quiere decir que la autoridad monetaria no pudo acumular reservas por fuera de ese desembolso, pese a la liquidación récord del campo y a la caída de la brecha cambiaria en los primeros meses de 2022. “Si bien la brecha se redujo significativamente, su existencia dificulta que el Central pueda acumular reservas, una de las principales metas acordadas con el FMI. En el primer trimestre del año la liquidación de exportaciones agrícolas superó los USD 7.900 millones”, explicó la consultora y que se acumularon reservas por US$ 3.475 millones, incluyendo el desembolso del FMI por US$ 6.750 millones. “Dejando de lado al FMI, el Central perdió entre enero y marzo US$3.277 millones”.