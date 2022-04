VIDEO. A horas de otro recital de La Renga, crece la preocupación de vecinos y comerciantes

Este miércoles los vecinos de los barrios linderos al Estadio Ciudad de La Plata se mantenía expectantes por un nuevo desembarco de la banda La Renga, que el sábado pasado convocó a una multitud de seguidores en un marco que generó disgusto por los desmanes con la policía y sobre todo el estado en que quedó la vía pública. En ese sentido, los frentistas advirtieron por la presencia de toda clase de basura pero además lamentaron el olor a orina frente a las viviendas, la presencia de materia fecal, el exceso de consumo de alcohol, el descontrol vial y hasta "trapitos" que "sitiaron la zona" y que cobraban hasta 2000 pesos para estacionar los vehículos. A ese panorama, del lado La Loma brotaron reclamos por el vallado de calles que se prolongará por nueve días. Cabe remarcar que el grupo realizará una tercera presentación el sábado 30 de abril.

En este contexto, a horas de un nuevo show de La Renga, una vecina de La Loma advirtió por la situación que vivió el sábado y teme que se repita hoy. Puntualizó sobre lo ocurrido en el radio de 33 a 34 y de 19 a 25. "Somos presos de los trapitos, te cobran 2000 pesos para estacionar en nuestros propios frentes. También los vendedores ambulantes que hacen parrilladas por cualquier lado y tapan los garajes. Los que vienen en auto te estacionan y te tapan la salida", describió.

En medio de la preocupación de que se repita lo del fin de semana, añadió: "A eso se le suman los vómitos, las defecaciones en las veredas y las orinadas. Que por favor el Intendente y el director de Control Urbano hagan algo en el trabajo con la policía. Que no dejen que la droga tome el barrio. La verdad es que es un desastre, no se puede vivir más así, estamos cansados".

Pablo, vecino de la avenida 32, relató: "Es un desastre, acá hace tres días cuando fue el recital estuve dos días para sacar el olor a pis. Mean acá y se pasa la orina hacia el garaje. Es un asco. Es impresionante. Tapan con banderas y mean ahí. A los que vivimos en la cuadra la Policía te pide documentos, pero la gente que viene cag..., hacen lo que quieren. Estaría bueno que se pongan las pilas porque es un desastre".

Héctor, vecino de la zona del bulevar de 32, dio a conocer su indignación: "Los que vienen son unos vagos. Chupan cerveza y tiran las latitas dentro de las casas. Después hay que limpiar. Pobre la gente que trabaja al otro día. Estoy amargado. Sabemos que La Renga tiene toda esta gente... El 80 por ciento viene a joder. Dicen unas palabras exageradas".

Por su parte, Diana contó que "vivo enfrente del Estadio y la seguridad es impresionante". "Nos fuimos a quejar porque no nos dejaban pasar. Hay mucha falta de respeto de las personas que vienen. Me estaban orinando el frente y me dijo: 'Te estaba regando el jardín'", señaló. "Vos pasás por la 32 y están tirados, borrachos. Que hagan la vida que quieren pero no hay derechos a molestar a los demás. Vienen de todos lados", dijo. A su vez, mujer sostuvo que "no hay baños químicos, pero debería haber en la vía pública".

Juan Bautista, administrador de un supermercado, manifestó hoy que "nos habían prometido que hoy íbamos a poder trabajar pero ya están vallando todo". "Les pedí por favor que dejaran un carril para que pase la gente, pero ahora me dicen que 'no'", reclamó. "No hay tránsito, los clientes no pueden llegar. No puedo trabajar. Pedí hablar con gente de la intendencia y no han podido. Control Urbano me vino a sacar fotos al negocio y hace 10 minutos me habían dicho que ellos no tenían nada que ver. Estoy pidiendo trabajar", lamentó.

"Y desde la organización me dijeron que 'me tenía que mudar'. El sábado tuve que cerrar a las 12. Hoy tuve que correr las vallas para que entre el proveedor. Ya no se aguanta", subrayó. "Cuando vinieron los Fundamentalistas en diciembre nos mató porque fue cerca de las Fiestas. No pude trabajar viernes y sábado. Tuve que pedir un préstamo para pagar sueldos y aguinaldo", dijo.

La polémica por las seguidilla de recitales del trío de Mataderos no quedó ahí. En las últimas horas levantó temperatura una decisión de la Provincia de suspender en la jornada de hoy las clases en cinco establecimientos educativos ubicados en las proximidades de Estadio a instancias del recital previsto para esta noche. La medida fue recibida con polémica tanto por las comunidades educativas como por los vecinos. En ese marco de tensión, esta mañana Educación finalmente dio marcha atrás y los estudiantes deberán presentarse a clases.