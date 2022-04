Afiliados de IOMA desesperados por un corte de prestaciones

Emma, de tres años, tiene parálisis cerebral y es de La Plata. Su familia hizo un reclamo desesperado porque no pueden sostener el tratamiento que realizan en el Hospital Fleni. Como el caso de Emma se conocieron numerosos episodios similares en las últimas horas con un elemento en común: todos son afiliados del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). Al parecer habría inconvenientes con el convenio entre la obra social y el Hospital.

Desde la obra social se informó que “en este momento se está dialogando para hacer un convenio nuevo”. Según la información que manejan en el Instituto, no se cortó la atención a los afiliados de IOMA. En tanto, en el hospital informaron que “Fleni está en proceso de rescisión del convenio vigente, lo que ya ha sido comunicado a IOMA”.

Soledad Padilla, madre de Emma, contó que su hija “tiene parálisis cerebral, nosotros nos atendemos en la sede de Belgrano con sus médicos de cabecera entre los que hay neurólogos, neurocirujanos y neuroortopedista donde hacemos controles cada dos o tres meses, utilizamos la sede de Escobar donde se hacen módulos intensivos, que serian de rehabilitación, los cuales suelen durar de dos a tres semanas”.

Sin embargo, desde hace dos meses están estancados en el tratamiento de Emma.

“Tendríamos que hacer otro modulo intensivo con una cirugía de colocación de botox bajo anestesia y a su vez una rizotomía dorsal selectiva. Cuando llamamos para pedir controles nos dicen que no atienden por IOMA. Con otros padres nos fuimos enterando que había otros casos similares y le escribimos una carta dirigida al presidente de IOMA (Homero Giles) pero aún no tuvimos respuesta”.

En la jornada de ayer se conocieron distintos casos similares al planteado en nuestra ciudad que tiene como pacientes a distintos niños con cuadros muy complejos de salud.

Gisela, una mamá que habló con este diario, dijo que “nos enteramos que el convenio entre IOMA y Fleni se cayó totalmente. Es desesperante la situación que atravesamos”.

Benicio Pérez es un adolescente que tiene 15 años y vive en Béccar (partido de San Isidro). Graciela Median, su mamá, contó su caso. “Beno se atiende en Belgrano y la parte de rehabilitación en Escobar. Necesita hacerse una rizotomía, lo cual requiere prótesis. Cuando quisimos avanzar con los trámites, la autorización de IOMA nunca avanzó. Hace dos meses que no me dan turnos, Fleni tiene conflictos con IOMA, nosotros lo sabemos pero todo de manera informal” y desesperada pidió: “La salud de Benicio no puede esperar”, dijo.

“Mi hija está por cumplir 18 años. Desde los 9 se atiende en Fleni por IOMA. En el año 2020 la operaron allí (le hicieron una hemisferectomía) y luego estuvo en Escobar haciendo la rehabilitación. Actualmente, me dicen que ya no atienden por IOMA, por lo que debemos buscarte otra institución para continuar con sus controles y tratamiento. Estoy haciendo reclamos, pero no encuentro respuesta”, describió Adriana Orgeira.