VIDEO. Vecinos en alerta por seguidilla de robos en el centro de City Bell

"No da para más", repiten una y otra vez los vecinos de City Bell quienes coinciden en que durante los últimos meses el accionar delictivo ha aumentado. Es que la inseguridad en ese sector es uno de los más calientes de la Ciudad con ataques diurnos y nocturnos en comercios, viviendas y en plena calle, en asaltos a mano armada o bajo la modalidad “escruche”.

Este diario se hizo eco de muchos de estos golpes, buena parte de los cuales terminaron con sus responsables prófugos y las víctimas reclamando seguridad. Sin embargo, lejos de ir disminuyendo la cantidad de episodios, cada día la lista va engrosándose y genera inquietud, miedo e indignación entre los habitantes de esa localidad del norte platense.

En este contexto, EL DIA nuevamente recorrió la zona y dialogó con diferentes vecinos que han sufrido algún tipo de robo y que además sienten "miedo" hasta de salir de su casa en cierto horario, sobretodo cuando oscurece.

"Me entraron a mi casa saltando una de las entradas, abrieron una puerta estando mi hijo durmiendo, como se dieron cuenta, manotearon lo que pudieron. Vimos en las cámaras vecinales que se fueron, pero a las horas volvió y se llevó más cosas", relató una señora, la primera que aparece en el video, indignada por la situación.

Y además dijo: "Llamamos al 911 después de dicho episodio y nos dijeron que tienen pocos móviles, pero por lo menos vinieron. La Comisaria 13ra. me atendió bastante bien, y en estos días nos dijeron que encontraron a quienes en teoría habrían entrado", explicó.

Otra vecina en tanto contó: "Hace 2 o 3 meses que está complicado, debemos tener mucho cuidado cuando salimos. Ayer (miércoles) robaron a dos personas grandes que fueron asaltados por una moto".

Una persona adulta mayor además expresó: "Estamos que nos sabemos si salir, nos avisamos entre vecinos, si ladran los perros, estamos atentos. Hemos empezado a ver motitos de gente que no conocemos la cara, que no son del barrio".

Por último explicaron que "después de las 18 horas ya no se puede salir, teniendo en cuenta además que empezó a oscurecer antes". "Pedimos al Municipio que cambien las luces que no funcionan, hablan de seguridad pero no atienden nuestros reclamos".

Para ver los testimonios completos ver el video principal